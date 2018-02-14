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Бизнесу Лайана и Лейпанга повторили приказ очистить пляжи

Официальные лица объявили, что все пляжные заведения на Лайане и Лейпанге, которые продолжат игнорировать распоряжение Верхновного суда, будут снесены.

Новости Пхукета

14 Февраля 2018 09:36:01

Как было объявлено на пресс-конференции в Provincial Hall в среду, 13 февраля, у бизнеса Лейпанга и Лайана есть около двух с половиной недель на то, чтобы выполнить требование Верхнового суда и добровольно демонтировать все незаконно возведенные постройки. Если этого не будет сделано до 5 марта, нелегальные здания будут снесены властями. Такой вердикт был озвучен по итогам совещания с участием представителей Департамента специальных расследования (DSI)? пхукетской прокуратуры и военных.

Пляжный бизнес Лайана и Лейпанга – преимущественно обслуживающие туристов рестораны – получил распоряжение DSI о необходимости покинуть территорию (см. карту) еще 16 ноября прошлого года. Тогда сотрудники DSI разместили соответствующую информацию на информационных щитах у входа на пляжи. Однако расположенные у пляжей рестораны до сих пор ведут бизнес. Более того, сотрудники заведений ограничивают доступ на территорию лицам, не являющимся клиентами этих ресторанов.

Последний приказ с требованием освободить территорию подписан губернатором Пхукета Норрапхатом Плодтхонгом и основывается на вердикте Верхнового суда от 4 ноября, который признал, что целый ряд заведений находятся на общественной территории, где частная застройка запрещена. Поскольку решение Верхнового суда окончательно, оспорить свои права на занимаемую территорию владельцы бизнеса больше не могут.

В приказе губернатора Плодтхонга подчеркивается, что лица, которые проигнорируют приказ без «веских на то оснований» будут привлечены к уголовной ответственности.

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