Бизнес-встреча Phuket Business Sundowners Дата/Время начала: 11 Мая 2018 17:00:00 - 11 Мая 2018 20:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Phuket Business Sundowners (PBS) – это мероприятие для знакомства и общения деловых людей в неформальной и непринужденной обстановке. Встречи проходят ежемесячно, во вторую пятницу каждого месяца. Взнос за участие составляет скромные 500 бат с человека. В сумму включены два напитка и шведский стол. Не забудьте взять с собой свои визитки, поскольку именно в знакомствах и налаживании связей вся суть PBS. Первая встреча пройдет 11 мая в Caddy Shack в Кату, рядом с въездом в гольф-клубы Loch Palm и Red Mountain. Пожалуйста, сообщите о своем участии заранее через личное сообщение на Facebook: www.facebook.com/phuketbusinesssundowners. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Джейсон Адрес : Caddy Shack, Кату телефон : 086 479 7471 Веб-сайт : http://https://www.facebook.com/phuketbusinesssund... Расположение Добавьте новостную ленту на свой сайт