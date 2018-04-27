The Phuket News
CLASSIFIEDS ONLY THB 2,500 + VAT FOR 3 LANGUAGES
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Афиша
NOVOSTIPHUKETA.COM XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Бизнес-встреча Phuket Business Sundowners

Дата/Время начала: 11 Мая 2018 17:00:00 - 11 Мая 2018 20:00:00

Phuket Business Sundowners (PBS) – это мероприятие для знакомства и общения деловых людей в неформальной и непринужденной обстановке. Встречи проходят ежемесячно, во вторую пятницу каждого месяца. Взнос за участие составляет скромные 500 бат с человека. В сумму включены два напитка и шведский стол. Не забудьте взять с собой свои визитки, поскольку именно в знакомствах и налаживании связей вся суть PBS. Первая встреча пройдет 11 мая в Caddy Shack в Кату, рядом с въездом в гольф-клубы Loch Palm и Red Mountain. Пожалуйста, сообщите о своем участии заранее через личное сообщение на Facebook: www.facebook.com/phuketbusinesssundowners.

 
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Джейсон
Адрес : Caddy Shack, Кату
телефон : 086 479 7471
Веб-сайт : http://https://www.facebook.com/phuketbusinesssund...
NOVOSTIPHUKETA.COM
Расположение

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

 NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Email advertiser
(В настоящее время нет Hotmail, Live, MSN и Outlook)

Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Могут ли грузовики и автобусы въезжать на холм в Патонге?

Могут ли грузовики и автобусы въезжать на холм в Патонге?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.