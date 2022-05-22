Бизнес просит дальнейшего смягчения правил продажи алкоголя, работы баров и клубов

На фоне снятия запрета на работу баров и пабов с 1 июня тайский бизнес обратился к властям с призывом продолжить либерализацию в данной сфере, пересмотрев также старые правила продажи спиртных напитков и других регламентов, касающихся развлекательных заведений. В частности, снова прозвучала просьба разрешить барам и клубам обслуживать посетителей до 2:00, то есть работать по ночам, чего туристы и ожидают от центров ночной жизни.

Новости Пхукета

22 Мая 2022, 01:53 PM

Туристы на Soi Nana в Бангкоке в ноябре прошлого года. Именно с 1 ноября начала действовать программа Test & Go. Фото: Bangkok Post

О том, что для выхода из кризиса нужны более радикальные меры заявил старший советник Ассоциации алкогольного бизнеса Таиланда Тханакорн Куптаджит. Как пишет Bangkok Post, он приветствовал возвращение к работе развлекательных заведений, но подчеркнул, что для стимулирования экономики нужны дополнительные шаги в этом направлении.

В частности, господин Куптаджит хотел бы, чтобы власти разрешили развлекательным заведениям работать до 2:00 ночи вместо нынешних 0:00, а также сняли запрет на продажу спиртного с 14:00 до 17:00. Оба ограничения присутствуют в законах очень давно, но по большей части не столько помогают бороться с употреблением спиртного гражданами, сколько создают простор для коррупционных злоупотреблений.

«Было бы гораздо лучше, чтобы власти сосредоточились на соблюдении закона и наказании людей за вождение в пьяном виде», – заявил господин Куптаджит.

«Запрещать продажу алкоголя в супермаркетах и на онлайн-площадках просто непрактично», – добавил он.

Свое слово по этому вопросу сказала и Паттайя в лице президента восточного отделения Ассоциации отелей Таиланда (ТНА) Пхисута Сэ-Кху. Он подчеркнул, что либерализация законодательства в плане продления легальных часов работы ночных заведений до 2:00 или даже 4:00 поможет стимулировать экономику. Он напомнил, что ночная жизнь является визитной карточкой Паттайи и ее главным предложением на туристическом рынке, однако действующие законы формально запрещают ночным клубам работать по ночам.

«Стране нужно возвращать свой турпоток, притом на фоне жесткой конкуренции со стороны других туристических направлений. Остающиеся барьеры должны быть ликвидированы так быстро, как только возможно, чтобы туристы чувствовали, что им тут по-настоящему рады», – заявил господин Сэ-Кху.

О необходимости смягчения ограничений и пересмотра политики в пользу большего комфорта для туристов говорит и розничный бизнес. В частности, об этом заявил представитель компании-оператора торгово-развлекательных центров MBK Сомпхон Трипопнарт.

«Лучшим решением было бы пересмотреть статус COVID-19 и объявить его эндемичным заболеванием до анонсированной даты 1 июля», – сказал он.