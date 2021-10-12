Бизнес предлагает упростить сдачу анализов туристами по программе Phuket Sandbox

Лидеры туристической отрасли Пхукета выступили с предложением изменить стандарты тестирования на коронавирус для туристов, прибывающих на остров по программе Sandbox. Представители бизнеса полагают, что проводить анализы можно при помощи экспресс-тестов на антитела (ATK), а не более затратным и долгим методом ПЦР. Это должно снизить финансовую нагрузку на отдыхающих и повысить привлекательность отдыха на Пхукете.

Новости Пхукета

12 Октября 2021, 09:04 PM

Фото: PR Phuket

Как указал президент Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Бхуммикитти Рактэнгам, официальный запрос на смену стандартов тестирования был сделан на встрече представителей турбизнеса, прошедшей 9 октября в Royal Phuket City Hotel в Пхукет-Тауне.

Господин Ратэнгам добавил, что тестирование при помощи АТК проходит более оперативно, чем методом ПЦР. Также снижается нагрузка на медицинских работников.

В высокий сезон РТА ожидает значительного роста прибытий на Пхукет по программе Sandbox. Прогноз ассоциации – около 10 тыс. иностранных туристов в день после 1 декабря против текущих 400-700 человек. Упрощение тестирования должно способствовать достижению заявленного показателя.

«Правительство уже сократило обязательного пребывания на Пхукете по программе Sandbox с 14 до семи дней. Сейчас же мы просим изменить метод тестирования на COVID-19 и перейти с ПЦР-тестов на АТК, что будет удобнее и дешевле для отдыхающих. Предложение ждет одобрения правительством, если это будет сочтено возможным», – заявил господин Рактэнгам.

В ходе встречи в Royal Phuket City Hotel руководители РТА обратились к представителю турбизнеса с призывом способствовать тому, чтобы работающие в данной отрасли сотрудники и члены их семей получили третьи «бустерные» дозы вакцины. Лидеры РТА считают это жизненно необходимым фактором для «безопасного полного открытия Пхукета для туризма».