Бизнес Пхукета раскритиковал действия властей в борьбе с коронавирусом

Девять крупных объединений пхукетского бизнеса выпустили публичное заявление, в котором раскритиковали действия властей на фоне пандемии COVID-19 и озвучили свои предложения, направленные на защиту Пхукета от вируса и смягчение экономических последствий для острова.

Новости Пхукета

17 Марта 2020, 11:21 AM

Пока что на острове имеется лишь один стационарный термосканер, который установлен в международном аэропорту Пхукета. Фото: АоТ

Совместное заявление пхукетского бизнеса было сделано по итогам прошедшей 13 февраля встречи представителей Торговой палаты Пхукета, Пхукетского совета по промышленности, Туристической ассоциации Пхукета, южного отделения Ассоциации отелей Таиланда, Ассоциации недвижимости Пхукета, Ассоциации отелей Патонга, Ассоциации отелей Ката и Карон и консорциума Phuket City Development Co Ltd (PKCD).

Экономический эффект

Как говорится в заявлении представителей бизнеса, в феврале прибытия в аэропорт Пхукета упали на 42% по отношению к аналогичному показателю предыдущего года, при этом зарубежные прибытия снизились на 48%, а внутренние – на 36%. В марте спад стал еще более значительным. Общие прибытия за 1-10 марта сократились на 52%, международные – на 64%, внутренние – на 38%.

Наиболее значительно упали прибытия из материкового Китая, Гонконга и Южной Кореи. Также спад был отмечен на рынке Индии, начал сокращаться турпоток и из Европы.

«Введенные в Италии и других европейских странах запреты на поездки серьезно сказались на путешествиях европейцев. Жители некоторых из этих стран перенесли планировавшиеся поездки на Пхукет на летние месяцы. В частности, это наблюдается в Бельгии, Нидерландах и Франции», – говорится в совместном заявлении девяти объединений.

Также было отмечено падение туристических бронирований на март-май. Плюс в середине апреля ожидается окончание сезонных чартерных программ из России и Скандинавии.

Согласно оценкам Ассоциации туристического бизнеса Пхукета (РТВА), упущенные доходы турбизнеса острова в феврале составили 24,5 млрд бат. Еще 18,96 млрд потеряли другие отрасли. При этом потери рынка недвижимости в эти цифры не входят.

Потери в марте прогнозируются на уровне 29,7 млрд бат для туристического бизнеса и 20,96 млрд для других отраслей (опять же, без учета рынка недвижимости).

Самый оптимистичный прогноз РТВА предполагает, что туристы из Китая начнут возвращаться на Пхукет в конце июля, но только на уровне 50% от привычного турпотока. К нормальным показателя китайские прибытия выйдут лишь в октябре. По другим рынка прогноза у РТВА нет, поскольку снижение числа заболеваний наблюдается лишь в Китае, а в других странах болезнь только набирает силу.

Пробелы в защите

Подписанты заявления позитивно оценивают и стремление властей Таиланда защитить страну от коронавируса, и некоторые из принимаемых правительством мер. Одновременно бизнес указывает и на очевидные просчеты и недочеты в том, как власти работают в сложившейся ситуации.

«Вспышка COVID-19 показывает, что текущая система государственного администрирования является хрупкой и не имеет эффективных управленческих механизмов при чрезвычайных ситуациях, особенно в системе бюджета, где отсутствуют резервные средства на принятие важных мер. В результате этого шаги по контролю за распространением вируса на Пхукете не отличаются эффективностью, а средства на поддержку различных мер приходится собирать частному бизнесу, поскольку мы просто не можем ждать бюджета от правительства», – говорится в заявлении пхукетского бизнеса.

Также авторы заявления критикуют поступающие от Минздрава противоречивые и неоднозначные распоряжения, как было в случае с заявлением об обязательном 14-дневном карантином для всех туристов из стран и территорий повышенного риска.

«И хотя частный бизнес обратился за разъяснениями, никаких разъяснений от Минздрава мы не получили», – говорится в заявлении.

Неэффективность системы госуправления сказывается и на техническом обеспечении специалистов, занимающихся мониторингом здоровья туристов в аэропорту и других местах. В частности, на острове имеется лишь один стационарный термосканер, который установлен в международном аэропорту Пхукета.

«В других местах проверка температуры осуществляется ручными термометрами, которые менее точны и требуют задействования большего числа людей», – говорится в заявлении.

«Административная организация провинции Пхукет (OrBorJor) выделила специальный бюджет на закупку еще четырех термосканеров, но закупка пока не одобрена, и неизвестно, когда эти устройства будут установлены в аэропорту», – приводят авторы заявления пример бюрократических проволочек.

Семь предложений

Впрочем, пхукетский бизнес не только критикует власти, но и предлагает свои шаги для защиты острова от коронавируса. Главная идея – создание на Пхукете независимого антикризисного центра по борьбе с COVID-19, который бы не был ограничен обычными бюрократическими рамками и мог бы координировать усилия всех организаций и структур, задействованных в защите острова от вируса. Авторы заявления считают, что адекватный для такого центра бюджет должен составлять 100 млн бат, чтобы было возможно оперативно проводить закупки медицинского и технического оборудования, а также создать отдельный карантинный центр, который в случае масштабной вспышки вируса выступил бы в роли резервной больницы.

Сотрудниками центра должны быть профессионалы с соответствующим опытом, в частности, в сфере кризисного менеджмента, «а не обычные служащие Минздрава и Министерства внутренних дел, поскольку реализация предыдущих меры показывает ограниченность потенциала губернатора Пхукета и главы местного офиса Минздрава в управлении островом в кризисной ситуации».

Семь ключевых предложений пхукетского бизнеса сформулированы следующим образом:

Учредить независимый от властей Пхукета антикризисный центр. Запретить на 30 дней (или более долгий срок) прием всех авиарейсов из шести стран и территорий максимального риска. Обеспечить адекватное техническое обеспечение для проверки здоровья всех прибывающих на Пхукет людей. Привлечь районные администрации к финансированию закупок оборудования и оснащения для врачей и лиц, задействованных в работе по защите острова от коронавируса. Привлечь Агентство развития цифровой экономики (DEPA) в качестве специалистов, которые определят, какие технические решения нужны для проверки людей, прибывающих на Пхукете воздушным, наземным и морским транспортом. Силами районных администраций организовать тренинги для жителей острова, чтобы они могли оказывать помощь медикам и проверять людей, находящихся в добровольном карантине на дому. Дать Ассоциации репортеров Пхукета статус главной структуры по получению информации от официальных лиц и распространению ее среди общественности.

Как отметил вице-президент Туристической ассоциации Пхукета Сарают Маллам, озвученные выше рекомендации были сформулированы в пятницу, однако официально их пока не отправили ни в какие органы власти. Также господин Маллам подчеркнул, что предложения сформулированы именно для Пхукета, поскольку в разных провинциях ситуация разная.