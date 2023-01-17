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Бизнес Пхукета просят отправить персонал на бустерные прививки от COVID-19

Пхукетский Комитет по эпидемиологии призвал весь местный бизнес отправить своих сотрудников на дополнительные (бустерные) прививки от коронавируса. Заявление было сделано по итогам первого в этом году заседания членов комитета, при этом слово «Китай» в сообщении официальных лиц отсутствует, но упомянут китайский Новый год, в связи с празднованием которого власти ожидают увеличения турпотока.

Новости Пхукета

18 Января 2023, 08:00 AM
Власти Китая хотели бы, чтобы жители острова дополнительно привились в связи с китайским Новым годом и ростом турпотока. Фото: PR Phuket

Власти Китая хотели бы, чтобы жители острова дополнительно привились в связи с китайским Новым годом и ростом турпотока. Фото: PR Phuket

Первое в 2023 году совещание Комитета по эпидемиологии прошло 16 января, председательствовал на встрече новый вице-губернатор провинции Данай Сунантарод. Призыв прививаться озвучила после встречи PR-служба провинции.

На встрече господин Сунантарод отметил, что число заражений коронавирусной инфекцией на острове «очень низкое», но входящие в Минздрав структуры ведут постоянный мониторинг ситуации.

Также господин Сунантарод указал на то, что в связи с празднованием китайского Нового года на Пхукете должно вырасти число туристов, но не уточнил, имеет ли он в виду внутренний туризм или прибытия из-за рубежа.

На этом фоне вице-губернатор призвал жителей провинции сделать бустерные прививки от COVID-19, а бизнес – стимулировать своих сотрудников прийти в больницы для дополнительной вакцинации.

Согласно сообщению PR Phuket, прививаться придется именно в больницах. Ведомство предложило следующие варианты:

  • Vachira Phuket Hospital – ежедневно;
  • Patong Hospital – по вторникам и четвергам;
  • Thalang Hospital – по вторникам;
  • Chalong Hospital – по вторникам.

«Поэтому мы просим людей, которые еще не прошли бустерную вакцинацию, сделать прививку в ближайшей к дому больнице», – сказал господин Сунантарод.

Добавим, что с сегодняшнего дня возобновляются прямые авиарейсы на Пхукет из материковой части Китая, а к концу месяца ожидается ежедневно не менее восьми самолетов, то есть речь идет о порядка двух тысячах китайских прибытий в сутки.

Впрочем, открытие прямого авиасообщения с Китаем в публикации PR Phuket не упоминается никак, равно как и связанные с этим страхи, что прибытие китайцев спровоцирует новую волну COVID-19 на Пхукете и в Таиланде.

Минздрав официально говорит, что поводов для беспокойства нет (а профильные специалисты объясняют, почему основания для них отсутствуют), но тот же Минздрав ранее выступил с инициативой ограничить въезд в страну с момента открытия китайских границ и снова требовать от всех въезжающих сертификаты о вакцинации.

Под давлением бизнеса идея была забракована, но уже после того, как пошли массовые отмены туристических поездок на Пхукет со стороны людей, которые оказались не готовы к тому, что им прямо перед вылетом выдвинут новые требования.

 

 

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