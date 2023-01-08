Бизнес Пхукета просит генерала Чан-Очу вернуть свободный въезд туристов в Таиланд

Лидеры туристического бизнеса Пхукета обратились к премьер-министру Таиланда Праюту Чан-Оче с просьбой пересмотреть решение, отменяющее с 9 января свободный въезд в страну. Открытое письмо поддержали представители туристической отрасли из провинций Пханг-Нга и Краби, а также с острова Самуи.

Новости Пхукета

8 Января 2023, 04:00 PM

Турбизнес Пхукета просит главу правительства вернуть свободный въезд туристов в страну ради будущего всей экономики. Фото: Eakkapop Thongtub

Письмо, копия которого есть в распоряжении редакции, было направлено генералу Чан-Оче в пятницу, 6 января, то есть еще до вчерашнего появления заслуживающих доверия указаний на то, что правительство все же решило ввести ограничения на въезд в Таиланд на фоне открытия границ Китая.

Официального приказа об этом нет до сих пор, но минимум с 7 января летающие в Таиланд авиакомпании начали получать указания NOTAM от Управления гражданской авиации Таиланда (СААТ) о необходимости проверять наличие сертификатов о вакцинации и других документов у пассажиров перед допуском на борт. Причём самое раннее уведомление датировано 6 января.

Среди адресатов письма, вместе с генералом Чан-Очой, значатся министр здравоохранения и вице-премьер Анутин Чарнвиракун (который и предложил универсальные ограничения на въезд в связи с открытием Китая), министр туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн и глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Ютхасак Супасорн.

После перечисления известных на 6 января ограничений (и дополнительно подтвержденных 7-8 января) подписанты письма из числа тяжеловесов турбизнеса говорят, что понимают опасения правительства, но отмечают, что у них не могут не вызывать беспокойства те меры, которыми власти отвечают на риски, связанные с открытием границ КНР.

По словам подписантов письма, тайская отрасль гостеприимства [по состоянию на 6 января] уже столкнулась с вопросами и выражениями опасений со стороны зарубежных операторов туризма, которые обоснованно волнуются, что прекращение свободного въезда в Таиланд приведет к отмене бронирований поездок в Таиланд в пользу других направлений.

«Основные страны, туристы из которых посещают сейчас Таиланд – страны Европы, Россия, Австралия – полностью отменили меры, связанные с COVID-19. Более того, ужесточение таких мер вызовет у других стран беспокойство относительно того, что реверсивные ограничения Таиланда будут направлены на все страны. Это ударит по уверенности туризма в целом», – сложно формулирует турбизнес простую мысль о том, что Бангкок не только усложняет въезд в страну прямо сейчас, но и подрывает доверие к Королевству как туристическому направлению в принципе.

Бизнес предлагает следующий компромисс. Вернуть требование о вакцинации и наличии страховки только для туристов из стран, которые требуют ПЦР-тест на въезде, включая Китай и Индию. Для них будут действовать оба ограничения, для остальных – ни одного.

«Пожалуйста, воздержитесь от требования обязательной вакцинации двумя дозами вакцины от всех въезжающих, поскольку в большинстве стран таких мер уже нет, время эпидемии прошло, и болезнь стала просто вирусным заболеванием, которое не находится под мониторингом, а большая часть населения получила более двух доз вакцины», – говорит пхукетский бизнес. Формулировка и здесь запутанная, но мысль простая.

«К настоящему момент туристический сектор страны восстановился до 70% от уровня 2019 года. Туризм будет важным двигателем экономики. Частный сектор призывает вас пересмотреть предлагаемые меры, чтобы поддержать выстраивание уверенности [в Таиланде как туристическом направлении] так быстро, как только возможно», – говорится в заключительных строках письма.

Подписи под письмом поставили советник председателя и бывший президент Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Бхуммикитти Рактэнгам, действующий президент РТА Тханет Тантипириякит, президент Ассоциации оздоровительных спа Пхукета (РНSA) Раттанада Чубан, президент южного отделения Ассоциации отелей Таиланда (ТНА) Суксит Сувандиткун, президент Ассоциации отелей Патонга (РНА) Супаттра Джаруариянон, президент Ассоциаций отелей Ката и Карона (ККBHA) Анкхана Тханетвисуткун.

Среди поддержавших обращение организаций и объединений числятся структуры не только туристического профиля и не только пхукетские. В частности, среди опасающихся за пхукетский туризм – Ассоциация недвижимости Пхукета (РREA), Ассоциация частного образования Пхукета (РЕАР), Фонд развития Пхукет-Тауна (PKCD). Обеспокоены также отельеры и представители турбизнеса провинций Пханг-Нга, Краби и Сураттхани (Самуи).