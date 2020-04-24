Бизнес Пхукета попросил вице-премьера смягчить ограничения

Лидеры бизнес-сообщества Пхукета обратились к вице-премьеру и главе Минздрава Анутину Чарнвиракуну с просьбой смягчить действующие на острове ограничения, чтобы облегчить жизнь как предпринимателей, так и рядовых жителей провинции. Также в роли адресатов обращения выступили глава Министерства туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракан и глава Туристеского управления Таиланда (ТАТ) Ютхасак Супасорн. Трое высокопоставленных чиновников находились на острове 23 апреля с однодневным визитом.

Иккапоп Тхонгтуб

24 Апреля 2020, 01:26 PM

Вице-премьер и глава Минздрава Анутин Чарнвиракун выслушал пхукетский бизнес, но ничего конкретного на его просьбы не ответил. Фото: Phuket PR Department

Программа визита двух министров и главы ТАТ включала участие в совещании, посвященном последствиям пандемии коронавируса COVID-19 для туризма. Как было заявлено на встрече, объем упущенной выручки за февраль-июль составит 127,2 млрд бат.

Среди первоочередных просьб значится возобновление свободного перемещения между районами (тамбонами) острова. О важности открытия внутренних границ, в частности, заявил президент Торговой палаты Пхукета Тханусак Пхунгдет.

«Мы можем оставить закрытыми «красные зоны», но открыть для бизнеса все остальные. Мы хотели бы видеть скорейшее смягчение ограничений, чтобы провинция могла подготовиться к возвращению в нормальность. Закрытие границ районов на долгий срок приведет к тому, что люди будут страдать от невозможности работать и зарабатывать средства на жизнь. Прямо сейчас люди хотят работать, но для этого им нужно пересекать границы районов», – заявил господин Пхунгдет.

Глава Торговой палаты отметил, что полагаться на туристов в следующие шесть месяцев не стоит, «поэтому крайне важно, чтобы частный сектор и люди создавали рабочие места». Также открытие границ тамбонов будет иметь «позитивный психологический эффект».

Президент южного отделения Ассоциации отелей Таиланда (ТНА) Конгсак Кхонгпонгсакорн отметил,что отели острова намерены начать открываться – хотя бы частично – с июля.

«Мы уверены, что китайские туристы вернутся с 1 октября и нам нужно начинать принимать бронирования с 1 июня», – отметил господин Кхонгпонгсакорн.

До возвращения иностранных туристов гостиницы планируют ориентироваться на внутренний рынок, «но чтобы даже этого сработало нужны некоторые изменения».

Призыв смягчить ограничения поддержал и президент Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Бхуммикитти Руктэнгам. Одновременно он подчеркнул важность работы по «восстановлению у туристов уверенности, что мы принимаем меры по контролю над распространением вируса».

Также текущий момент можно использовать для решения ряда нерешенных проблем Пхукета, таких как перегруженность дорожной сети и пробки.

Высказался на встрече с чиновниками из Банкгока и исполнительный президент группы отелей Katathani Сомбат Атисет. Он подчеркнул важность работы по привлечению туристов из Европы и одновременно полное избавление Пхукета от коронавируса.

Выслушав лидеров пхукетского бизнеса, вице-премьер Чарнвиракун сперва отметил, что принятые меры пока что имели «в разумной мере хороший» эффект, а также пообещал, что определенные смягчения последуют.

В частности, на определенные послабления могут рассчитывать парикмахерские и рестораны, но смягчение ограничений будет ограниченным. При этом перед властями по-прежнему стоит задача не допустить второй волны заражения.

«Вакцины пока что нет, так что нет и способа предупреждать эту болезнь», – пояснил вице-премьер и глава Минздрава.

«Что же касается стимулирования туризма, то здесь нужно рассматривать широкую картину. Не стоит ожидать скорого возвращения иностранных отдыхающих, поскольку многие страны по-прежнему испытывают проблемы у себя, включая Китай и европейские государства. Эти туристы, вероятно, постепенно вернуться. И к этому моменту у нас все должно быть в подготовлено. Нам нужна вакцина. Когда это случится, они вернуться. Пока же нам нужно сохранять бдительность и принимать все меры, чтобы держать болезнь под контролем», – заявил господин Чарнвиракун.

О том, что снятие ограничений на передвижение и работу того или иного бизнеса будет постепенным, заявил и министр туризма Пхипхат Ратчакитпракан. К соответствующему факту он попросил отнестись с пониманием.

«Министерство не забыло про Пхукет, ведь ранее остров генерировал свыше 400 млрд бат туристической выручки в год», – заявил министр.

Также господин Ратчакитпракан пообещал, что ТАТ организует кампанию по стимулированию внутреннего туризма, но сперва отели должны быть готовыми к приему постояльцев.