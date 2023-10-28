Бизнес Пхукета готов вложиться в безопасность ради продление часов работы ночных заведений

Развлекательный бизнес Пхукета готов финансово вложиться в закупку технических средств для повышения безопасности в туристических зонах, если власти страны одобрят продление легальных часов работы баров, клубов и других ночных заведений до 4:00 утра. Соответствующее заявление в беседе с Bangkok Post сделал президент Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Тханет Тантипириякит.

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Прогресс в многолетней борьбе развлекательного бизнеса за право легально работать по ночам наметился прорыв после назначения премьер-министром Сеттхи Тхависина и формирования правящей коалиции вокруг партии Pheu Thai.

Сразу после назначения господин Тхависин отправился на Пхукет и, в частности, посетил Bangla Rd. в Патонге, где побеседовал с главными действующими лицами кампании за право легально работать по ночам – главой группы компаний Pisona, бизнесменом Прабом Кисином и президентом Ассоциации развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) Виравитом Крыасомбатом.

Визит господина Тхависина на Банглу состоялся 25 августа, а по состоянию на конец октября Министерство внутренних дел уже приступило к разработке конкретных документов по зонированию туристических локаций для создания в них отдельных территорий, где бары и клубы смогут легально работать до 4:00 утра.

В четверг, 26 октября, глава министерства Анутин Чарнвиракун посетил Пхукет и заявил, что юридическая база должна быть подготовлена к середине декабря. Ранее правительство Таиланда само сообщало о том, что Новый год может стать оптимальным временем для тестирования новых правил.

Отдельно официальные лица упоминали возможность продления часов работы ночных заведений до 2:00 ночи, имея в виду бары и клубы, находящиеся вне туристических зон. Текущие правила таковы, что заведения выделенных зонах могут работать до 2:00, а вне их – до 00:00. Выделенная зона на Пхукете одна – Bangla Rd. (про статус Taina Rd. информации нет). Так что все бары и клубы в Раваи, Пхукет-Тауне или Банг-Тао обязаны закрываться в полночь. Власти об этом прекрасно знают и периодически проводят показательные рейды.

В беседе с Bangkok Post президент РТА Тханет Тантипириякит заверил, что развлекательный бизнес не только ждет от властей легализации ночной работы клубов, но и сам готов идти навстречу, принимая практические шаги со своей стороны.

По словам господина Тантипириякита, легальная работа баров и клубов «до 2:00 или 4:00 повысит туристические выручку примерно на 30% и смягчит негативное влияние деятельности нелегальных клубов, работающих до раннего утра» [в кавычки взят перевод текста Bangkok Post, прямая речь президента РТА в статье отсутствует].

Господин Тантипириякит подчеркну, что бизнес понимает первостепенную важность правил в сфере безопасности «для предотвращения нежелательных инцидентов в более поздние часы».

В частности, президент РТА высказал мысль о том, что можно реализовать трехмесячный пилотный проект на Bangla Rd., после чего принять решение о том, оставлять ли 4:00 утра в качестве обязательного времени закрытия ночных клубов или возвращаться к 2:00. За время пилота, по словам господина Тантипириякита, можно оценить количество требуемого в ночные часы «персонала по безопасности и транспорта для удовлетворения нужд туристов».

Также для обеспечения порядка можно увеличить число камер видеонаблюдения на Bangla Rd., и «многие операторы развлекательного бизнеса выразили готовность совместно с властями инвестировать в технологические решения для обеспечения безопасности».

«Такие вопросы как драки, наркотики, вождение в пьяном виде и мафиозные такси должны быть взяты под контроль за счет более строгого обеспечения законности, чтобы продление часов работы влекло минимум негативных последствий», пересказывает Bangkok Post слова президента РТА.

Кроме того, должно быть введено и реализовано на практике четкое зонирование, чтобы ночной развлекательный бизнес не создавал неудобств местным жителям, которым нужно спать по ночам. По словам господина Тантипириякита, даже если развлекательную зону организовать вне города, туристы туда потянутся.

Президент РТА добавил, что ночные клубы и бары Bangla Rd. пока не вернулись к доковидному уровню доходов. Одна из причин – неполное восстановление турпотока из-за рубежа. В этом года иностранные прибытия на Пхукет ожидаются в количестве 7-8 млн человек против 10 млн в 2019 году.