Бизнес Патонга решил показать Пхукет местом доступного отдыха

Отели Патонга и прокатчики пляжных лежаков решили попытаться скорректировать имидж Пхукета как дорогого курорта. В качестве главного инструмента выбраны скидки и бесплатные экскурсии.

Новости Пхукета

14 Августа 2020, 09:54 AM

Причавут «Праб» Кисин. Фото с личной страницы в Facebook

О старте новой промо-кампании объявил бизнесмен Причавут «Праб» Кисин, сын бывшего мэра Патонга и один из самых заметных городских предпринимателей.

«Тайцы по-прежнему думают о Пхукете как о дорогом месте, поэтому нам нужно изменить это представление за счет промо-акций, таких как трехдневное размещение в отеле за 1990 бат с бесплатной экскурсией», – привел пример господин Кисин.

К инициативе отельеров присоединились и прокатчики пляжных лежаков, готовые сдавать шезлонги или бесплатно, или с большой скидкой (вплоть до 50 бат за аренду одного лежака).

Один из операторов этого вида бизнеса Пхиан Тхуантхин пояснил, что даже в хорошую погоду отдыхающих на пляже немного.

«Обычно большинство наших клиентов составляли иностранцы, но сейчас нам приходится ориентироваться на тайскую публику и совместно с отелям работать над стимулированием местной экономики», – отметил господин Тхуантхин.

Также привлечению внутренних туристов должны способствовать различные мероприятия, такие как стартовавший 13 августа трехдневный мотофестиваль Bike Night, грядущий фестиваль пхукетской гастрономии, музыкальный фестиваль, турнир по футболу. Кроме того, муниципалитет Патонга уже анонсировал проведением ежегодного карнавала, который в этот раз пройдет с 1 по 5 ноября.



















