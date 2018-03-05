Бизнес Лайана не выполнил решение Верхнового суда

Сегодня, 5 марта, истек крайний срок, в который пляжный бизнес Лайана и Лейпанга должен был в соответствии с вердиктом Верховного суда покинуть незаконно занимаемые 178 рай земли на Лайане и Лейпанге. Впрочем, добровольно оставлять землю предприниматели не стали, а официальные пока не определились, кто из них должен сделать первый шаг и начать принудительную зачистку.

5 Марта 2018 18:02:26

Фото: Архив The Phuket News

«Я готов. Я жду, когда пхукетский офис Департамента исполнения cудебных решений (PLED) проинформирует меня о том, какие шаги следует предпринять», – заявил сегодня утром глава административной организации тамбона Чернг-Талей (OrBorTor) Маан Самран.

Формально крайним сроком были 16:30 дня. И именно на это указал глава PLED Каттакамон Тунвун в беседе с «Новостям Пхукета» сегодня после обеда.

«Мы должны дождаться 16:30. Официальные лица должны провести инспекцию и удостовериться, что эти люди покинули землю. Если этого не произошло, они должны сообщить в PLED. Наша роль заключается в поддержке властей в исполнении законов», – заявил Каттакамон Тунвун.

Впрочем, Маан Самран полагает иначе. По его словам, начать принудительный снос OrBorTor сможет только по распоряжению PLED.

«Я могу действовать только по команде PLED», – заявил господин Самран.

Глава округа Таланг, в состав которого входит Чернг-Талей, высказал ту же точку зрения.

«Мы не может ничего сделать, пока не получим соответствующего указания от PLED», – заявил глава округа Конгтхо-Адун Чутхонг.

«Я не могу сказать, каким должен быть следующий шаг в этом деле. Завтра рано утром у нас будет встреча с губернатором Пхукета. Этот вопрос может быть поднят на ней», – добавил он.

Напомним, пляжный бизнес Лайана и Лейпанга – преимущественно обслуживающие туристов рестораны – получил распоряжение Департамента специальных расследований (DSI) о необходимости покинуть территорию еще 16 ноября прошлого года. Тогда сотрудники DSI разместили соответствующую информацию на информационных щитах у входа на пляжи. Требование основывалось на вердикте Верховного суда, поставновившего, что целый ряд заведений находятся на общественной территории, где частная застройка запрещена.

В середине февраля бизнесу Лейпанга и Лайана дали срок до 5 марта на выполнение вердикта Верховного суда. В случае неисполнения этого требования, все нелегальные здания должны быть снесены властями. Такой вердикт был озвучен по итогам совещания с участием представителей (DSI), пхукетской прокуратуры и военных.

Крайний срок истек сегодня.