Бизнес готов к признанию COVID-19 эндемичной болезнью

Туристический бизнес Пхукета и Самуи выступил в поддержку объявления коронавируса эндемичной болезнью и дальнейшего смягчения ограничительных мер, принятых в разгар пандемии. Предприниматели говорят, что пересмотреть статус COVID-19 и практикуемые стандарты защиты от вируса можно уже прямо сейчас, основания для этого наблюдаются уже продолжительное время. Готовы и бизнес, и система здравоохранения, и население.

Новости Пхукета

14 Мая 2022, 04:49 PM

Мэр Патонга Чалермсак Манисри на ярмарке морепродуктов Roi Rim Lay. Фото: PR Patong

Как пишет Bangkok Post, если Минздрав официально выступит с предложением признать коронавирус эндемичным, то за его спиной будет поддержка многих серьезных объединений предпринимателей. Одно из них – Ассоциация развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА), возглавляемая Виравитом Крыасомбатом. Президент РЕВА указывает, что признаки того, что пандемия теряет силу, очевидны уже не первый день – число ежедневных заражений идет вниз, серьезно сократилось количество тяжелых случаев госпитализации и смертей.

При этом разлвлекательный бизнес – то есть бары, клубы, караоке – остается одним из самых ущемленных. Заведения по-прежнему вынуждены обходить формальные ограничения, работая как «рестораны». Но главная проблема – это требование закрываться не позже полуночи, что сводит на нет само понятие ночной жизни, за которой туристы как раз и приходят на Бангла-Роуд и в другие подобные места. Господин Крыасомбат, как и раньше, настаивает, что барам и клубам нужна возможность работать хотя бы до 2:00, а лучше – до 4:00. ы

О том, что коронавирус уже пугает не так, как раньше, говорит и президент отделения Ассоциации отелей Таиланда (ТНА) в южном регионе Конгсак Кхупонгсакорн. Он подчеркивает, что и медицинская инфраструктура провинций сейчас гораздо сильнее, чем была два года назад. В случае угрозы новой волны заражений, медики готовы встретить ее во всеоружии.

Один из давних «адвокатов» пхукетского бизнеса Тханусак Пхунгдет тоже не устает повторять, что туристическому сектору нужно открываться дальше. Президент Торговой палаты Пхукета (РСС) уверен, что власти не должны прекращать поддержку отрасли, которая продолжает переживать самый серьезный кризис за всю свою историю.

Показательно, что не могут поспорить с бизнесом и сами медики. В беседе с Bangkok Post заместитель главы пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Муанпрэ Бунлом отметила, что эпидемия действительно идет на спад. Сейчас заполняемость коечного фонда в больницах составляет всего 19%, причем для того, чтобы этот показатель заметно вырос, нужно какое-то непредвиденное развитие событий, поскольку 67% жителей острова получили не только две базовые дозы вакцины от коронавируса, но и бустер.

Опасения вызывает лишь уровень вакцинации престарелых, где две дозы получили 80%, но бустер – только 52%. Ранее глава РРНО указывал, что пороговым значением для формального признания коронавируса эндемичным установлены 60%.

В последние недели Пхукет неоднократно попадал в новости из-за того, как здесь проходит возвращение к нормальной жизни. Позитивные сообщения о высоком уровне вакцинации и низкой заболеваемости никого не впечатляют, зато много внимания получили, к примеру, несанкционированные обливания водой на улицах в Сонгкран. Вспышки COVID-19 за этим не последовало, но критика была.

При этом исключительно в позитивном ключе подается возобновление жизни на Самуи и Пхангане, которые по итогам Сонгкрана бодро отчитались о тысячах туристов, а непосредственно Пханган – еще и о 10-тысячной вечеринке Full Moon Party. В отличие от обливания водой на Бангла-Роуд, которая в принципе не способна вместить никакие 10 тыс. человек, массовое событие на Пхангане нареканий не вызвало. Провинция Сураттхани продолжает бодро рапортовать об оживлении турбизнеса.

Президент Туристической ассоциации Самуи (STA) Ратчапорн Пунсават в беседе с Bangkok Post заявил, что остров «был хорошо подготовлен» к тому, чтобы «безопасно адаптироваться к эндемичной классификации вируса», поскольку «в прошлом уже имел опыт, когда справлялся с рядом вспышек заболеваний». По словам господин Пунсавата, работники туристического сектора имеют возможности, чтобы принять на себя ответственность за защиту острова от новой серьезной волны COVID-19.

Впрочем, президент STA озвучил и определенные опасения на этот счет. Господин Пунсават указал на недостаточный, по его мнению, уровень бустерной вакцинации среди лиц, живущих и работающих на Самуи. Также его беспокоят островные запасы медикаментом и то, что бизнес нуждается в большем числе трудовых мигрантов, для поддержки туристической отрасли.

Согласно данным господин Пунсавата на середину мая, около 50% отелей на Самуи вернулись к работе на острове, хотя на туристических прибытиях сказываются такие серьезные негативные факторы, как продолжающаяся политика закрытости в Китае (гражданам страны по-прежнему запрещены туристические поездки за рубеж) и спецоперация России на Украине (которая привела к нарушению авиасообщения, росту цен на имеющиеся билеты, полному прекращению прямых рейсов из России в Таиланд).

Также в беседе с Bangkok Post господин Пунсават выразил недоумение относительно того, что Пхи-Пхи – один из самых известных курортов Королевства – по-прежнему не получает достаточной поддержки в плане возобновления туризма. Этот же вопрос озвучивал и президент Туристической ассоциации Пхи-Пхи (PPITA) Прасерт Вонгна. При запуске программы Sandbox остров был среди первых направлений, доступ к которым открыл власти, но к настоящему моменту ушел на второй план.