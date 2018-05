Битва молодых шеф-поваров прошла в JW Marriott на Пхукете Гостинично-курортный комплекс JW Marriott Phuket Resort & Spa и шесть других отелей Marriott провели на Пхукете битву молодых кулинаров. Мероприятие прошло в рамках Marriott International’s Journey Week. Свои таланты молодые повара демонстрировали в Marriott Café. Партнерский материал 7 Мая 2018 13:25:52 Фото: JW Marriott Участие в конкурсе приняли команды семи гостинично-курортных комплексов: JW Marriott Phuket Resort & Spa, JW Marriott Khao Lak Resort & Spa, Marriott Resort Phuket Merlin Beach, Le Meridien Phuket Beach Resort, The Naka Island Resort & Spa Phuket, Renaissance Phuket Resort & Spa и The Westin Siray Bay Resort & Spa Phuket. Почетным гостем кулинарного конкурса стал губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг, высказавший слова поддержки молодым шеф-поварам. В состав судейской коллегии вошли президент Ассоциации репортеров Пхукета Джунджира Ситтабут, генеральные менеджеры отелей Marriott, а также обычные постояльцы JW Marriott, которые получили шанс оценить работу молодых поваров. Победу в конкурсе одержали «хозяева поля» – команда отеля JW Marriott Phuket Resort & Spa. Второе место заняли повара Phuket Marriott Resort & Spa Merlin Beach, а третье – кулинары Renaissance Phuket Resort and Spa. Победители конкурса получили путевки на отдых в Marriott на острове Бали. Занявшие второе и третье места команды также получили подарки. Всем участникам были вручены сертификаты и ваучеры от отелей, участвовавших в конкурсе.