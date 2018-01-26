BISP желает Тою удачи в финале Faldo Series

Сообщество BISP желает удачи ученику 11 класса Тою (Напату Парамачаронроту) в предстоящей защите титула на Golf Asia Grand Final Champion в рамках 12-го турнира Faldo Series Asia Grand Final, который пройдет на полях Laguna Lang Co группы Banyan Tree во Вьетнаме с 1 по 3 марта 2018 года.

28 Января 2018 15:00:00

Также мы с гордостью объявляем, что Той получил приглашение на турнир Major Champions Invitational, организуемый сэром Ником Фальдо в Bella Collina, Монтверде (Флорида) с 10 по 14 марта. На турнире всемирно известные чемпионы, включая Хенрика Стенсона, Эрни Элса, Рори Макилроя, Джордана Спейта и Аннику Соренстам, соберут свои молодежные команды из четырех гольфистов (два мальчика и две девочки), которые будут выступать от имени наставника-мастера.

Сэр Ник Фальдо лично попросил Тоя выступить в составе его команды, что является большой честью не только для гольфиста лично, но и для всей академии гольфа BISP во главе с тренером Оливером Бейтсом.

Директор по спортивному направлению BISP Джефф ЛаМантиа отметил, что ему «отрадно видеть признание Тоя, являющее результатом его упорного труда и силы характера из года в год».

«Я хотел бы отметить экстраординарную работу проделанную тренерским составом и персоналом BISP. Уникальная инфраструктура в школе отвечает самым высоким мировым стандартам и безусловно способствует развитию игроков высочайшего уровня», – добавил директор BISP Нил Ричардс отметил.

«Той – исключительный молодой человек. Он всецело заслуживает того доверия, которое оказывает ему сэр Ник Фальдо, но одновременно я хочу поздравить и наших тренеров по гольфу, демонстрирующих удивительную приверженность нашим юным игрокам», – отметил он.

Удачи тебе, Той, в ближайшие месяцы.