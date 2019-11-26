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BISP Soccer 7s завершился триумфом хозяев

В минувшие выходные на футбольных полях British International School Phuket (BISP) прошел ежегодный турнир по футболу в формате семь на семь.

Новости Пхукета

26 Ноября 2019, 02:13 PM
Фото: BISP Media

Фото: BISP Media

Участие в мероприятии принимали около четырех десятков международных школ из Азии и Новой Зеландии, лучший же результат показали хозяева турнира – две женские и три мужские команды BISP заняли первые места в своих возрастных группах. Таким образом хозяевам досталась ровно половина всех разыгрывавшихся комплектов золотых медалей.

Мужские команды BISP оказались сильнейшими в возрастных группах до 9 лет, до 11 лет и старше 15 лет (эта команда также получила «Золотую перчатку»). Женские коллективы праздновали победу в возрастных группах до 15 лет и старше 15 лет.

Также по одному золоту завоевали следующие школы – St Andrews Bangkok (девушки до 9 лет), Shrewsbury International School Riverside (девушки до 11 лет), Dulwich College Singapore (девушки до 13 лет), International School of Kuala Lumpur (юноши до 13 лет), UWCSEA (юноши до 15 лет). «Золотая перчатка» среди женских команд досталась St Andrews Bangkok.

 

 

 

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