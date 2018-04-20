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BISP соберет рекордное число ВУЗов на университетской ярмарке 2018

Не только лишь туристы год за годом обновляют рекорды по числу поездок на Пхукете. Возможно, для кого-то это станет сюрпризом, но также стабильно растет и число университетов, ежегодно отправляющих сюда представителей, ищущих талантливую молодежь.

Партнерский материал

22 Апреля 2018 10:00:00

Фото: BISP
Фото: BISP

В этом учебном году British International School, Phuket (BISP) уже приняла у себя делегации из более 150 ВУЗов 18 стран мира, установив новый школьный рекорд по соответствующему показателю. Кроме посещения BISP, многие из представителей университетских приемных комиссий также нанесли визиты в другие школы, такие как United World College Thailand (UWCT). Можно с уверенностью сказать, что мировые университеты открыли для себя Пхукет и теперь регулярно дарят местным школьникам возможность встречаться с представителями приемных комиссий ведущих ВУЗов планеты.

В четверг, 5 апреля, BISP принимала у себя представителей таких топовых учебных заведений как Harvard University, Stanford University, Dartmouth College и Wellesley College, которые встретились с учащимися 10-12 классов. В ходе этих встреч старшеклассники смогли в подробностях узнать об учебе в ведущих университетах, куда, возможно, будут поступать, а ученики классов помладше смогли заранее получить информацию, что им нужно сделать, чтобы иметь такую возможность в будущем. При этом представители Harvard University и Stanford University посетили Пхукет впервые.

Зачем университетам, которые и так принимают лишь 5% желающих учиться в них, каждый год посылают специалистов путешествовать по миру и встречаться со школьниками? Во-первых, они делают это для того, чтобы рассказать о самих себе, а также об отборе абитуриентов и процедурах поступления. Дело в том, что соответствующий процесс может быть довольно запутанным и непонятным для школьников, особенно, когда речь идет об учебных заведениях США. Поэтому первая цель – развеять мифы и предоставить достоверную информацию.

Вторая цель школьных поездок состоит в том, чтобы подстегнуть талантливую молодежь из разных стран к поступлению именно к ним. Не самые известные университеты делают это для узнаваемости бренда, но даже топовым ВУЗам важно подтолкнуть потенциальных нобелевских лауреатов учиться именно у них, а не у конкурентов.

Учащимся BISP помогают с выбором университета опытные и профессиональные наставники из соответствующего подразделения школы, однако в других учебных заведениях доступ к таким рекомендациям может быть ограниченным. Именно этот пробел и заполняют в ходе своих поездок университетские представители. Однако не менее важно, чтобы и сами старшеклассники не упускали открывающиеся возможности, не стеснялись задавать вопросы и собирать информацию. Члены университетских приемных комиссий отнюдь не лукавят, когда говорят, что их цель – помочь школьникам разобраться в вопросах поступления в ВУЗ. Они с радостью и расскажут о своих университетах, и ответят на общие вопросы о процессе поступления в ВУЗы.

Пхукетским школьникам повезло иметь возможность посещать такие встречи. В сентябре 2017 года университетская ярмарка в BISP собрала представителей более 100 колледжей и университетов, при этом вход на ярмарку был открыт всем интересующимся. Университетская ярмарка этого года пройдет в BISP в понедельник, 24 сентября, и школа снова приглашает все местное сообщество больше узнать о тех возможностях, которые старшеклассники имеют в плане выбора высшего образования мирового уровня.

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