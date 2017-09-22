BISP проведет большую университетскую ярмарку 25 сентября

Представители более 100 университетов соберутся на Пхукете в ближайший понедельник.

23 Сентября 2017 11:00:00

Фото: BISP

Для сотрудников университетов, занимающихся вопросами приема абитуриентов, начало учебного года – время бесчисленных поездок. В серьезных международных школах, как правило, есть специальные программы для старшеклассников, выбирающих вуз. И именно на встречу с ними – талантливыми школьниками и будущими студентами – отправляются университетские профессионалы.

У соответствующего отдела BISP установлены связи с сотнями университетов и колледжей, и школа активно работает с их представителями, чтобы они включали Пхукет в свой график поездок. Эта работа приносит свои плоды, и с каждым годом все больше университетов отправляют «послов» на остров. Для British International School Phuket это насыщенное приятными событиями время.

В четверг, 7 сентября, кампус BISP уже посетили представители таких требовательных к абитуриентам американских вузов как Columbia University, Duke University, Georgetown University, Northwestern University, Princeton University и Vanderbilt University, а до конца учебного года школа должна принять представителей половины всей «Лиги плюща».

В ближайший же понедельник, 25 сентября, BISP проведет крупнейшую на Пхукете университетскую ярмарку, участие в которой примут представители более 100 высших учебных заведений из 18 стран. Ярмарка будет продолжаться два часа (с 11:45 до 13:45) и посетить ее смогут учащиеся любых школ Пхукета, а не только воспитанники BISP. На ярмарке ждут и учеников международных школ, и учащихся тайских, если они достаточно хорошо владеют английскими языком. Записаться на участие можно на сайте BISP (www.bisphuket.ac.th/events).

Еще одна ярмарка пройдет в BISP 16 ноября. На ней ожидаются представители от 20 до 40 университетов, преимущественно британских. Подробности школа озвучит позже.

Возможно, вы задаетесь вопросом о том, зачем приезжать на Пхукет представителям университетов, которые и так уже получают больше заявлений от качественных абитуриентов, чем могут обработать. На это есть несколько причин:

1. Личные визиты позволяют представителям университетов оценить качество школ и уровень готовности старшеклассников к тому, чтобы стать их студентами. Также они устанавливают связи с сотрудниками школ, которые занимаются вопросами поступления учащихся в университеты и стоят на их стороне.

2. Независимо от того, как много заявлений от абитуриентов получает ВУЗ, он все равно продолжает поиск перспективной молодых людей и девушек, из которых кто-то может в будущем стать нобелевским лауреатом.

3. Некоторые университеты во время таких визитом оценивают «продемонстрированный учеником интерес», что зачастую может быть одним из критериев при принятии решения о зачислении абитуриента.

4. Высокое число заявок от абитуриентов выгодно университету, поскольку большой отсев является фактором, указывающим на престиж ВУЗа.

Конечно же, эти визиты крайне ценны для школьников, которые могут лицом к лицу встретиться с представителями университетов и задать им вопросы не только об образовательных программах, но также об атмосфере в кампусе и его культуре. При этом, как правило, эти представители университетов – те же люди, кто принимает решение о зачислении, так что произвести хорошее впечатление может быть весьма полезно.

Также в ходе таких встреч школьники могут сравнить разные университеты друг с другом, включая те, которые они изначально не рассматривали в качестве места получения высшего образования. Чем больше у учащегося знаний о разных ВУЗах, тем лучше он сможет сделать выбор.

Школьники из классов помладше в ходе университетских ярмарок получают шанс узнать о процедурах поступления не в последний момент, а заранее. При этом чем раньше учащийся получит соответствующие знания, тем лучше он сформирует, к примеру, список предметных областей, которые ему нужны, и начнет делать на них акцент.

Дейл Форд – один из двух советников по вопросам поступления в университеты (University Counsellor) в British International School Phuket.