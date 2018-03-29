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BISP и Cruzeiro Soccer Schools анонсировали детский Кубок мира по футболу

Турнир по футболу среди спортсменов в возрасте до 15 лет пройдет на Пхукете в апреле-июне этого. Начало соревнований World Cup League – в субботу, 28 апреля. Окончание – 16 июня.

Новости Пхукета

29 Марта 2018 17:29:39

Фото: Cruzeiro Soccer Schools
Фото: Cruzeiro Soccer Schools

К участию в турнире приглашаются мальчики и девочки в возрасте до 15 лет. Соревнования открыты для всех желающих и будут проходить в трех возрастных группах – до 9 лет, до 11 лет и до 15 лет. Команды могут быть смешанными, однако футболистки будут зачислять в возрастную группу на один уровень ниже своего возраста.

Формат турнира предполагает, что участники подают индивидуальные заявки, после чего в каждой возрастной группе формируются четыре сборные, которые будут выступать под флагами четырех ведущих футбольных держав мира. В первый день турнира участники получат комплекты футбольной формы, познакомятся с партнерами по команде, после чего проведут мини-турнир, чтобы почувствовать вкус игры. Затем начнется пятинедельный розыгрыш World Cup League.

Даты проведения матчей – 28 апреля, 12 мая, 19 мая, 26 мая, 2 июня, 8 июня и 16 июня 2018 (один разогревочный день и шесть турнирных).

Зарегистрироваться на турнир и получить дополнительную информацию можно по эл. почте infobisp@cruzeirothailand.com. Также зарегистрироваться можно здесь. Стоимость участия (включая комплект формы, медали и т. д.) – 3000 бат при регистрации до 8 апреля и 3500 бат при регистрации после этой даты.

Спонсоры соревнования – British International School, 50FLY и The Phuket News.

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