BISP и Cruzeiro продолжают сотрудничество

Футбольная академия BISP Cruzeiro работает на Пхукете уже восемь лет и не планирует сворачивать деятельность.

Новости Пхукета

13 Июня 2021, 09:00 AM

Фото: BISP Media (снимки сделаны до пандемии)

Восемь лет назад пхукетская школа British International School Phuket (BISP) и бразильский спортивный клуб Cruzeiro Esporte Clube подписали партнерское соглашение, в рамках которого на Пхукете была открыта футбольная академия BISP Cruzeiro. За прошедшие годы академия воспитала свыше 300 юных спортсменов, а команды BISP Cruzeiro завоевали множество наград на тайских и международных турнирах. На этом фоне не удивительно, что стороны договорились продлить партнерское соглашение до 2023 года.

Изначальной задачей департамента международного развития бизнеса Cruzeiro было вывести свой спортивный бренд на азиатский рынок, а Таиланд был выбран на роль регионального хаба. Впрочем, едва ли тогда руководство спортивного клуба могло предполагать, насколько плодотворным будет партнерство с BISP.

Футбольная академия BISP Cruzeiro открыла бесценные возможности перед множеством пхукетских школьников. Некоторые из особо выдающихся воспитанников подписали контракты с профессиональными футбольными клубами. В частности, 18-летний Мохаммед (Адам) Замри в этом году дебютировал в составе малайзийского Perak FC, а годом ранее Педро Соуза (также в 18 лет) был принят в португальскую команду S.L. Benfica.

Воспитанники академии приняли участие в свыше 100 турниров в Азии и не только. Команды BISP Cruzeiro выступали на соревнованиях в Португалии, Испании и Бразилии. Подобной партнерской программы ни один из других бразильских клубов в своем активе не имеет.

«Участие в этой фантастической программе с BISP – удовольствие для Cruzeiro EC. Мы надеемся, что этот академический, спортивный и культурный союз будет прочным и долговременным», – говорит директор подразделения Cruzeiro по глобальному бизнесу Адриано Андраде.

С ним солидарен и главный тренер академии Джонатас Кандидо.

«Для меня честь быть выбранным на роль главы первой академии Cruzeiro за рубежом и руководить ею», – говорит Кандидо.

«Запустить подобный проект было непросто. Бразильские клубы в то время были не очень популярны в Азии, так что это стало серьезным вызовом», – добавляет он.

По словам Кандидо, при создании академии пришлось адаптировать тренировочную программу Cruzeiro к новым условиям, при этом полностью следуя методологии обучения молодых футболистов.

«Мы работаем с профессионалами Cruzeiro и молодежной системой клуба. Отталкиваясь от этого, мы развиваем методологию на ежедневной основе. Я вижу, что сейчас мы уже завоевали уважение и восхищение людей. История побед и завоеваний Cruzeiro достигла Азии», – отмечает Кандидо.

«Оглядываясь назад, я понимаю, что принесенная жертва в виде отъезда из страны и жизни вдали от семьи стоила себя! Цели достигаются, мы продолжаем работать над тем, чтобы имя Cruzeiro Esporte Clube громко звучало во всех четырех сторонах света», – добавляет тренер.

Сейчас с подопечными академии BISP Cruzeiro работают пять футбольных тренеров из Бразилии. Некоторые из них – преданные болельщики непосредственно самого бразильского Cruzeiro, следящие за матчами клуба и горячо поддерживающие его.

Сотрудничество с бразильским клубом, разумеется, ценят и в BISP. Директор школы Саймон Мередит отмечает, что в академии учащиеся получают спортивно-физическое воспитание исключительно высокого уровня.

«Тренеры во глава с Джонатасом Кандидо обеспечивают самый высокий уровень футбольных тренировок, а также участвуют в других сторонах жизни школьного сообщества. Успехи наших команд и отдельных студентов, включая контракты с профессиональными клубами, являются результатом методологии и высоких стандартов Cruzeiro», – говорит господин Мередит.

В настоящий момент зарубежные академии Cruzeiro EC работают не только в Таиланде, но и в других странах, таких как Япония, Кувейт и Чили. Непосредственно в Бразилии у клуба открыты 50 лицензированных школ.

Добавим, что только лишь в 2020 году воспитанники академии BISP Cruzeiro выиграли три турнира в Таиланде: Samui Fan Footbal (юноши до 19 лет), Thailand International (юноши и девушки до 19 лет), Harrow Cup (юноши и девушки до 15 лет).