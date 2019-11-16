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BISP готовится к ежегодному турниру по футболу

Крупнейший на Пхукете молодежный турнир по футболу под эгидой British International School, Phuket (BISP) возвращается на остров в 18-й раз.

Новости Пхукета

17 Ноября 2019, 09:00 AM
На футбольных полях BISP сойдутся в схватке команды 36 школ. Фото: BISP Media

На футбольных полях BISP сойдутся в схватке команды 36 школ. Фото: BISP Media

В следующие пятницу и субботу на 12 полях кампуса BISP будут сыграны более 400 матчей между мужскими и женскими командами в формате семь на семь.

Как сообщили организаторы, свое участие в BISP Soccer 7s подтвердили 36 международных школ, которые выставят на турнир в общей сложности 147 команд. В турнире примут участие школы из Таиланда, Индии, Омана, ОАЭ, Китая, Малайзии, Сингапура, Южной Кореи, Мьянмы, Тайваня, Филиппин и Новой Зеландии. При этом команда новозеландского Scots College станет первым участником турнира из Океании.

Академия BISP планирует выставить на турнир сразу 18 команда в различных возрастных группах. При этом сборные юношей в возрасте до 13 лет, до 15 лет и старше 15 лет

будут защищать завоеванные год назад их однокашниками чемпионские титулы.

Как отмечает директор турнира BISP Soccer 7s Джефф ЛаМантиа, «привлекательность семерок» растет с каждым годом.

«Формат семь на семь позволяет футболистам чаще получать мяч, что определенно способствует развитию техники и гарантирует увлекательный футбол. Этот турнир – большое событие для нас, и мы с нетерпением ждем возможности снова принять на своих

полях уже участвовавшие команды и приветствовать дебютантов соревнований со всего Азиатско-Тихоокеанского региона», – заявил господин ЛаМантиа.

«Надеемся, что на турнире этого года мы вновь увидим напряженную борьбу, превосходный футбол, командную работу и спортивный дух», – добавил он.

Grab Football Cup 2019

Надо отметить, что к ежегодному турниру на своих полях команды BISP Cruzeiro подходят разогретыми. Летом пхукетские юноши одержали победу на испанском турнире серии IBERCUP в возрастной категории до 15 лет, а команда из юношей в возрасте до 19 лет взяла серебро на турнире IBERCUP в Португалии.

С началом учебного года у футболистов BISP начался новый сезон в Таиланде, и в октябре они уже успели отличиться на соревнованиях Grab Football Cup 2019 среди футболистов до 16 лет в формате пять на пять.

Отборочный раунд на Пхукете, в котором принимали участие 16 коллективов, команда BISP Cruzeiro прошла без единой осечки, выиграв все четыре своих матча и пропустив при этом лишь один мяч.

«Эта победа – отличное начало сезона для нас. В этом году к команде присоединилось несколько новых игроков, так что выиграть первый турнир было крайне важно для нас», – говорил после успешного завершения отбора тренер команды Эдер Диниз.

«Мы не очень привычны к формату пять на пять, но игроки адаптировались быстро и выступили очень хорошо. Grab Football Cup – турнир очень высокого уровня, и мы рады возможности выступить в финальном раунде», – добавлял он.

Упомянутый финальный раунд на столичной Future Arena команда Эдера Диниза также прошла без осечек, выйдя в финале на Chonburi FC. Матч островного курорта против материкового завершился победой BISP Cruzeiro со счетом 3:0.

«Победить в подобном турнире – просто волшебно. Эта победа показывает нам, что что-то мы в школе делаем правильно, поскольку играть нам пришлось против профессиональных команд, среди которых были футболисты, выступающие за молодежную сборную. Это самый высокий уровень в Таиланде», – отметил после окончания турнира тренер Диниз.

Добавим, что после домашнего BISP Soccer S7s команду BISP Cruzeiro ждут несколько других турниров, включая выездные. Футболисты планируют сыграть на соревнованиях в Сингапуре и Бразилии, а после окончания учебного года нанести новые визита в Испанию и Португалию.

Узнать больше о BISP Soccer S7s можно на сайте BISP или по эл. почте info@bisphuket.ac.th.

 

 

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