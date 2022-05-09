Бирманский рабочий погиб в результате наводнения в Сураттахи

Трудовой мигрант из Мьянмы утонул во время локального наводнения в округе Тха-Чанг провинции Сураттхани.

Новости Пхукета

9 Мая 2022, 01:00 PM

Ремонт поврежденного наводнением моста в Сураттхани. Фото: Supapong Chaolan / Bangkok Post

Инцидент произошел 8 мая. Как сообщает Bangkok Post, 30-летний мужчина по имени Сай Чан пытался проехать на мотоцикле через затопленный участок дороги, но его байк повалило потоком. Унесенное водой тело нашли только через несколько часов.

Всего в результате наводнений, вызванных сильными дождями, в Сураттхани пострадали три округа – Тха-Чанг, Чаййя и Випавади, указал местный офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM). К воскресенью вода спала, сотрудники экстренных служб и муниципальные рабочие смогли приступить к разблокированию дорог и ремонту поврежденной инфраструктуры.

При этом Метеорологический департамент прогнозирует сильные осадки и на ближайшие дни. Источник проблемы – циклон Асани в Бенгальском заливе.