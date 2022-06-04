Бирманец погиб от удара током при попытке кражи кабелей

Гражданин Мьянмы скончался от удара током при попытке украсть электрические кабели (и, возможно, трансформатор) из гестхауса Patong Dynasty в Патонге. Работавший на стройке мужчина не вернулся в свой лагерь вечером 2 июня, а через несколько часов обеспокоенные коллеги нашли его труп у находящегося неподалеку отеля, закрытого из-за коронавируса.

Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Патонга и спасатели Kusoldharm Foundation получили сообщение об инциденте на пересечении Soi Rath-U-Thit 200 Pi 2 и Phra Metta Rd. около 2:00 ночи. На месте событий они обнаружили тело 23-летнего бирманца по имени Мин Мин Ао. Мужчина без признаков жизни лежал у основания электрического столба, запутавшийся в силовых кабелях.

Как выяснили следователи, бирманец работал на строительстве водоочистных сооружений неподалеку и проживал в лагере для трудовых мигрантов. По словам начальника мужчины, он не вернулся домой вечером, и двое его коллег отправились на поиски, в ходе которых и обнаружили труп.

Хозяин Patong Dynasty Понгпхат Патонгсап рассказал журналистам, что его отель закрыт с начала коронавирусного кризиса, и в нем за это время уже произошло несколько краж. Узнав о гибели бирманца, он приехал на место событий и оставил там подношения для духа умершего, зажег свечи с ароматическими палочками и даровал мужчине свое прощение.

Господин Патонгсап отметил, что из его отеля, не работающего с начала пандемии, уже несколько раз воровали кабели и прочее имущество. Семиэтажное здание Patong Dynasty находится рядом с местом, где строится резервуар для очистки сточных воды, задняя часть отеля отгорожена от улицы стандартным для таких ситуаций занавесом из зеленой ткани, так что потенциальные злоумышленники скрыты от глаз.

«Воры проникали по ночам и крали мои вещи уже пять раз, убытки составляют сотни тысяч бат», – посетовал господин Патонгсап.

На частые кражи жалуются и другие владельцы зданий в этом районе. Хозяйка двух местных отелей Рунграк Вариттракун сообщила журналистам, что и у нее в одном из заведений воры побывали уже минимум трижды. В одном из случаев злоумышленники вынесли «два лифта».

«Мы не получаем дохода, в здании уже нет трансформатора, плита с кухни украдена. Мы трижды сообщали о кражах, шесть человек были задержаны», – посетовала женщина.

«Отель сейчас закрыт, питание обеспечивается только от солнечных панелей, потому что трансформатор украли. Для покупки нового нужно порядка 300 тыс. бат», – добавила она.

Также госпожа Вариттракун отметила, что вход в отель перекрыт из-за строительных работ, срок окончания которых постоянно сдвигается. Кроме того, на улице нет освещения, стены здания потрескались из-за того, что рядом забивали сваи.

Госпожа Вариттракун воспользовалась тем, что к ней обратились журналисты, и решила через них обратиться к властям с призывом заняться ситуацией.