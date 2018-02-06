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Бирманца ударило током во время работы на высоковольтной линии

Гражданин Мьянмы был госпитализирован после того, как его ударило током во время работы на высоковольтной линии, идущей вдоль шоссе Wiset Rd.

Иккапоп Тхонгтуб

6 Февраля 2018 09:29:18

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение об инциденте на Wiset Rd. поступило в полицию около 11:10 утра понедельника, 5 февраля. Пострадавшего рабочего (в полицейских документах он фигурирует под именем Дет) доставили в центр неотложной помощи в Чалонге, находящийся напротив магазина Villa Market.

По словам одного из коллег Дета, мужчина получил удар током, когда заматывал изолентой находившийся под напряжением провод. Увидев, что произошло, напарник Дета взобрался на лестницу, спустил тело коллеги вниз и позвал на помощь.

В полиции не уточнил, насколько серьезно пострадал рабочий.

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