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Безвизовый въезд в Таиланд для россиян остается в силе

Российские туристы по-прежнему могут посещать Таиланд без оформления виз, подтвердило посольство России в Таиланде.

Новости Пхукета

11 Марта 2020, 04:57 PM
Обладатели паспортов РФ по-прежнему могут посещать Таиланд без виз.

Обладатели паспортов РФ по-прежнему могут посещать Таиланд без виз.

В среду, 11 марта, правительство Таиланда приняло решение временно приостановить оформление виз по прибытию туристам из 19 стран и территорий*, имеющих соответствующее право. Теперь для посещения Королевства им необходимо получать туристические визы в посольствах Таиланда в своих странах.

Новость получила широкий резонанс в российских СМИ, поскольку в соответствующий список формально входит и Россия. Впрочем, на условиях посещения Королевства российскими туристами решение тайских властей не отразилось, поскольку россияне имеют право на безвизовый въезд в страну на основании двухстороннего соглашения между РФ и Таиландом.

Безвизовый же въезд был отменен лишь для обладателей паспортов Италии, Южной Кореи и Гонконга. Двухсторонний договор между Россией и Таиландом остается в силе, что уже подтвердило посольство РФ в Бангкоке и посольство Таиланда в Москве.

При этом приостановка выдачи виз по прибытию может сказать на турпотоке из Индии. Многие туристы из этой страны посещали Королевство именно на основании подобных виз. Сам же турпоток из Индии в 2019 году уже был даже больше российского – 2 млн человек против 1,48 млн.

*Список стран и территорий, туристы из которых имеют право на визы по прибытию, выглядит следующим образом: Болгария, Бутан, Китай, Кипр, Эфиопия, Фиджи, Грузия, Индия, Казахстан, Мальта, Мексика, Науру, Папуа – Новая Гвинея, Румыния, Саудовская Аравия, Тайвань, Узбекистан, Вануату.

Россия проходит по списку стран, граждане которых имеют право на безвиз на основании двухсторонних договоров. При этом рядом с указанием названия страны приписано «и виза по прибытию». Именно это зачастую и является причиной недопонимания.

 

 

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