Житель Пхукета погиб в мотоциклетной аварии, произошедшей вечером 19 июня на Thepkrasattri Rd. в одноименно тамбоне округа Таланг. Мужчина на высокой скорости врезался в мачту электропередач и скончался на месте.

Иккапоп Тхонгтуб

22 Июня 2020, 09:52 AM

Безработный мужчина погиб в мотоциклетной аварии в Таланге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Таланга получила сообщение о ДТП около 22:00. На месте событий полицейские и медики обнаружили тело 55-летнего Вирата Махауда, примерно в 100 м дальше по дороге лежал сильно поврежденный мотоцикл Honda CBR 400. Погибший был доставлен в морг больницы Thalang Hospital. Кроме господина Махауда, в ходе аварии никто не пострадал.

Один из очевидцев ДТП рассказал полицейским, что мотоциклист потерял управление и врезался в мачту электропередач. Согласно заявлению очевидца, транспортное средство двигалось с весьма высокой скоростью. Как уточнил майор полиции Вуттичай Кэутхонг, речь шла примерно о 140 км/ч.

Родственники погибшего добавили, что до коронавирусного кризиса мужчина работал в одном из местных отелей. После начала пандемии он остался без работы и испытывал из-за этого сильный стресс.

«По их словам, господин Махауд мог пытаться снять стресс скоростной ездой», – отметил майор Кэутхонг.