Безработный мужчина погиб в мотоциклетной аварии в Таланге

Полиция Таланга получила сообщение о ДТП около 22:00. На месте событий полицейские и медики обнаружили тело 55-летнего Вирата Махауда, примерно в 100 м дальше по дороге лежал сильно поврежденный мотоцикл Honda CBR 400. Погибший был доставлен в морг больницы Thalang Hospital. Кроме господина Махауда, в ходе аварии никто не пострадал.
Один из очевидцев ДТП рассказал полицейским, что мотоциклист потерял управление и врезался в мачту электропередач. Согласно заявлению очевидца, транспортное средство двигалось с весьма высокой скоростью. Как уточнил майор полиции Вуттичай Кэутхонг, речь шла примерно о 140 км/ч.
Родственники погибшего добавили, что до коронавирусного кризиса мужчина работал в одном из местных отелей. После начала пандемии он остался без работы и испытывал из-за этого сильный стресс.
«По их словам, господин Махауд мог пытаться снять стресс скоростной ездой», – отметил майор Кэутхонг.