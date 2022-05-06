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Бездомные жители Чалонга разбили палатки перед администрацией провинции

Жители сообщества Са-Тон-Пхо, выселенные со своей земли много лет назад и до сих пор не получившие замены, разбили палаточный лагерь перед зданием администрации, после того, как их изгнали уже со второй по счету территории. Семьи заявили, что останутся у Provincial Hall, пока их проблема не будет решена.

Иккапоп Тхонгтуб

6 Мая 2022, 08:00 AM
Около 50 человек начали просят губернатора Пхукета разрешить им построить дома на неиспользуемой земле у пирса в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Около 50 человек начали просят губернатора Пхукета разрешить им построить дома на неиспользуемой земле у пирса в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Около 50 человек начали просят губернатора Пхукета разрешить им построить дома на неиспользуемой земле у пирса в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Около 50 человек начали просят губернатора Пхукета разрешить им построить дома на неиспользуемой земле у пирса в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Около 50 человек начали просят губернатора Пхукета разрешить им построить дома на неиспользуемой земле у пирса в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Около 50 человек начали просят губернатора Пхукета разрешить им построить дома на неиспользуемой земле у пирса в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Около 50 человек начали просят губернатора Пхукета разрешить им построить дома на неиспользуемой земле у пирса в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Около 50 человек начали просят губернатора Пхукета разрешить им построить дома на неиспользуемой земле у пирса в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Около 50 человек начали просят губернатора Пхукета разрешить им построить дома на неиспользуемой земле у пирса в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Около 50 человек начали просят губернатора Пхукета разрешить им построить дома на неиспользуемой земле у пирса в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Около 50 человек начали просят губернатора Пхукета разрешить им построить дома на неиспользуемой земле у пирса в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Около 50 человек начали просят губернатора Пхукета разрешить им построить дома на неиспользуемой земле у пирса в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Около 50 человек начали просят губернатора Пхукета разрешить им построить дома на неиспользуемой земле у пирса в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Около 50 человек начали просят губернатора Пхукета разрешить им построить дома на неиспользуемой земле у пирса в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Координатор Сети по развитию прав сообществ на Пхукете Чонтхи Чангрынкун пояснил журналистам, что во временном палаточном лагере на Tha Kraeng Rd. поселились около 50 человек.

Изначально они жили в Чалонге, в местечке неподалеку от зоопарка, носящем имя Са-Тон-Пхо, то есть «Пруд у дерева Бодхи». Затем у земли обнаружился владелец, которые потребовал, чтобы сообщество переехало, и власти страны предоставили семьям из Чалонга право поселиться на участке площадью 50 рай у Sri Suthat Rd. рядом с пирсом в Рассаде и «обезьяньей» смотровой площадкой. Однако оттуда их тоже прогнали, на тот раз – по требованию административной организации провинции Пхукет.

Жители обратились в Министерство природных ресурсов и окружающей среды за запросом официально изменить целевое предназначение земли, где они жили, чтобы ее статус соответствовал такому использованию. Ведомство дало добро, процесс даже дошел до обсуждения меморандума о взаимопонимании, но до конца его не довели.

Во время пандемии коронавируса 11 из 34 изначальных домохозяйстве Са-Тон-Пхо решили, что больше не будут ждать и переехали в разные места. Оставшиеся же продолжают бороться до сих пор. Сейчас эта борьба происходит прямо под окнами Phuket Provincial Hall.

«Им некуда идти, так что они просят разрешения остаться на территории Сети по развитию прав сообществ на Пхукете у въезда на пирс в Рассаде и возвести там временное жилье. Но пока земля там находится в ведении OrBorJor, которая препятствует строительству домов, поскольку решение Минприроды не выполнено на практике», – отметил господин Чангрынкун.

«Поэтому мы пришли сюда, здесь мы и останемся, поскольку больше идти некуда», – закончил он.

Жители Са-Тон-По уже подали очередное прошение на имя губернатора Пхукета решить давнюю проблему.

«Из 50 рай не используемой земли мы просим разрешения занять лишь 4,5 рая», – подчеркнул господин Чангрынкун.

 

 

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