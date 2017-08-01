Бетономешалка упала на мотоцикл с женщиной и ребенком

Жительница Срисунтхорна погибла на месте, а ее трехлетний сын был госпитализирован, когда на их мотоцикл рухнула потерявшая управление бетономешалка.

1 Августа 2017 15:35:05

Сообщение об аварии на перекрестке в Бан-Яй поступило в полицейский участок Таланга в 8:45 утра вторника, 1 августа. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили лежащую на боку бетономешалку, сбитую мачту электропередач и два поврежденных транспортных средства – пикап Mitsubishi и скутер Yamaha Fino.

Находившаяся на мотоцикле 31-летняя Чаттапорн Мунйай от полученных травм скончалась на месте. Ее трехлетний сын получил тяжелые травмы. Согласно полицейскому рапорту, врачи оценивают его шансы выжить на уровне 50%. В полиции уточняют, что женщина возвращалась домой после того, как отвезла в детский сад двух других детей. Погибшай была супругой полицейского из Чернг-Талей.

Как говорится в рапорте подполковника полиции Анукуна Нукета, бетономешалка направлялась от Банг-Джо в сторону Кхао-Лана. У перекрестка в Банг-Яй, где дорога идет под уклон и делает небольшой изгиб, водитель не справился с управлением.

«Бетономешалка врезалась в мачту электропередач на правой обочине, затем она ударила в заднюю часть кузова пикапа Mitsubishi на левой стороне проезжей части. После этого бетономешалка перевернулась и рухнула мотоцикл, после чего сбила еще один столб и остановилась», – указал подполковник Нукет.

После аварии водитель грузовика скрылся с места событий. Впрочем, полиция утверждает, что его личность уже установлена. За рулем бетономешалки находился 44-летний Кхиттхипхат Пхонгпханит. Сейчас правоохранители разыскивают шофера. За жизнь пострадавшего в аварии ребенка борются врачи Vachira Hospital.

Согласно предварительной версии, к аварии привела слишком высокая скорость бетономешалки.