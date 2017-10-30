Бетономешалка разбилась на горной дороге на мысе Панва

Водителю потерявшей управление бетономешалки пришлось на ходу выпрыгивать из кабины.

30 Октября 2017 14:15:26

Фото: Tan Promedic Phuket

Полиция Вичита получила сообщение об аварии на Soi Nakaraj в районе глубоководного порта на мысе Панва около 14:30 воскресенья, 29 октября.

Прибывшие на место событий полицейские и спасатели обнаружили лежащую в нескольких метрах от дороги бетономешалку, а неподалеку – водителя Сурию Паттасри, находившегося за рулем автомобиля в момент инцидента. Серьезных травм в ДТП мужчина не получил.

Господин Паттасри рассказал спасателям, что бетономешалка не осилила подъем в гору и начала откатываться задним ходом вниз по склону. Поняв, что остановить машину он не может, водитель на ходу выпрыгнул из кабины.

Спасатель не уточнил, на какой передаче поднимался в гору господин Паттасри, но указал, что проблемы у водителя возникли именно с переключением скорости.

«На свое счастье, господин Паттасри не получил серьезных травм. Он ударился плечом и был доставлен в больницу Vachira Phuket Hospital», – пояснил спасатель.