Бетономешалка обрушила линию электропередач на иностранца на скутере

Инцидент произошел около 12:20 на улице Soi Anusorn в Чалонге, по которой движется транспорт с Chao Fa West Rd. на Patak Rd. в объезд кольца Чалонга.
Бетономешалка компании СРАС зацепило свисавшие со столбов провода, что привело к обрушению нескольких бетонных мачт на проезжую часть. Упавшими конструкциями повредило скутер с иностранцем за рулем и седан Chevrolet.
Тяжелых травм иностранцу удалось избежать, на фотографиях с места событий видно, что мужчина мог стоять на ногах и беседовать со спасателями. Согласно предварительным данным, он получил легкие травмы руки и ног. Пострадавшего доставили в центр неотложной помощи при готовящейся к открытию больнице Chalong Hospital.
Местные жители рассказали, что незадолго до происшествия заметили, что один из кабелей на улице провис над проезжей частью, и его едва не зацепил пикап. Однако особого внимания они этому не придали, потому что «менее габаритные машины легко проезжали под кабелем, и они не думали, что это представляет опасность».
Полиция пока не предъявила никому обвинений по факту произошедшего