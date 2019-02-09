Бетономешалка обрушила линию электропередач на иностранца на скутере

Пхукетскому экспату повезло избежать серьезных травм, когда бетономешалка зацепила провода и обрушила секцию линии электропередач на улицу, по которой он ехал на скутере.

Иккапоп Тхонгтуб

9 Февраля 2019, 11:43 AM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Инцидент произошел около 12:20 на улице Soi Anusorn в Чалонге, по которой движется транспорт с Chao Fa West Rd. на Patak Rd. в объезд кольца Чалонга.

Бетономешалка компании СРАС зацепило свисавшие со столбов провода, что привело к обрушению нескольких бетонных мачт на проезжую часть. Упавшими конструкциями повредило скутер с иностранцем за рулем и седан Chevrolet.

Тяжелых травм иностранцу удалось избежать, на фотографиях с места событий видно, что мужчина мог стоять на ногах и беседовать со спасателями. Согласно предварительным данным, он получил легкие травмы руки и ног. Пострадавшего доставили в центр неотложной помощи при готовящейся к открытию больнице Chalong Hospital.

Местные жители рассказали, что незадолго до происшествия заметили, что один из кабелей на улице провис над проезжей частью, и его едва не зацепил пикап. Однако особого внимания они этому не придали, потому что «менее габаритные машины легко проезжали под кабелем, и они не думали, что это представляет опасность».

Полиция пока не предъявила никому обвинений по факту произошедшего