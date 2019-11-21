Бетонная крыша строившейся автозаправки рухнула на обедавших под ней рабочих

Четыре человека погибли, два были госпитализированы и еще четыре остаются под завалами после обрушения крыши строившейся автозаправки на Thepkrasattri Rd. в Таланге.

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Бетонная крыша строившейся автозаправки обрушилась на обедавших под ней рабочих около 13:20 четверга, 21 ноября, рассказал The Phuket News глава округа Таланга Адун Чутхонг. Господин Чутхонг дал комментарий прямо на месте событий, когда сотрудники экстренных служб продолжали свою работу.

«Их просто раздавило», – коротко резюмировал произошедшее глава Таланга.

Имена четверых погибших по состоянию на 18:00 были уже известны – Джирачай Вонгхаджак (35 лет), Тхавират Дэтпхан (возраст не указан), Порнпимон Вэувонг (21 год) и Крисана Канбут (33). Госпитализированы были Джатуравит Муадсинг (34 года) и Мйо Мйо Йи (26 лет, гражданка Мьяны). Пострадавших доставили в Thalang Hospital, однако информация о тяжести полученных ими травм отсутствует.

«Мне заявили, что администрация тамбона Срисунтхорн, где произошел инцидент, ранее отдавала распоряжение остановить эту стройку. Я не могу сказать, когда распоряжение было отдано, но сегодня подрядчик продолжал работать», – заявил господин Чутхонг.

Мэр тамбона Срисунтхорн отказался отвечать на вопросы корреспондента The Phuket News и «Новостей Пхукета», объяснив это тем, что находится на месте событий и занят работой там.

Замглавы полиции Таланга подполковник Анукун Нукет заверил, что вызовет для дачи показаний инженера проекта и представителей компании-подрядчика. Раскрыть название компании подполковник отказался.