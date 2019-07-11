Бесшумная экономия: Пример оборудования лодки современной системой энергоснабжения

Клиенты Octopus Electrical рассказывают о пользе связки из солнечных панелей, аккумуляторов и инверторов на примере своей лодки.

Партнерский материал

14 Июля 2019, 10:00 AM

Решение от Octopus Electrical позволило сократить расход дизеля на этом катамаране с 90 л до 35 л.

Когда компания Octopus Electrical предложила перевести энергоснабжение нашего 73-футового катамарана на связку аккумуляторов, инверторов и солнечных батарей, мы встретили идею с законным скепсисом. В конце концов, речь шла о лодке на десять пассажиров и семь членов команды с кондиционированием всех основных помещений, и при этом работающей на чартерных круизах в удаленных акваториях Индонезии и Андаманского моря. Сейчас, полгода спустя, мы более чем довольных результатами, а наши гости наслаждаются тишиной на борту и тем, что их отдых имеет гораздо меньше экологических последствий, чем если бы лодка сжигала дизель в обычных объемах.

В изначальной конфигурации катамаран обеспечивался электроэнергией за счет постоянной работы одного из двух генераторов на 19кВА, сжигавших топливо до 24 часов в сутки, а потребление дизеля составляло 90 л в день. Ситуацию облегчал разве что тот факт, что наш катамаран был построен на заказ по кастомному проекту, и его алюминиевый корпус был спроектирован так, чтобы обеспечивать естественную вентиляцию. Так что когда погода позволяла, мы могли сэкономить на топливе для генераторов, выключая их на срок до шести часов без ущерба для находящихся на борту продуктов, требующих холодильника. Кроме того, это были шесть часов тишины. Сейчас же мы наслаждаемся тишиной в течение 18 часов в сутки, а расход дизеля составляет около 35 л в день.

Позвольте теперь рассказать о самой системе. Это связка из солнечных панелей, аккумуляторов, инверторов, зарядной системы для батарей и генераторной установки, бесперебойно обеспечивающих лодку электричеством днем и ночью. Генератор автоматически запускается ближе к рассвету, когда заряд батарей опускается до 10% после ночной работы семи кондиционеров и системы освещения. Команда просыпается и одновременно с генератором запускает опреснительную установку, пользуясь тем, что генератору все равно нужно работать. Однако уже через три часа аккумуляторы заряжены на 100%, и генератор автоматически выключается. Вместо него трудятся солнечные панели.

В течение дня мы вручную включаем и выключаем кондиционеры и опреснитель, регулируя потребление электричества и следя за тем, чтобы гостям было комфортно. К примеру, мы выяснили, что естественная вентиляция на борту и должное количество переносных вентиляторов, работающих от 220В, обычно обеспечивают отдыхающим больше удовольствия от круиза, поскольку им не приходится проводить время в закрытых кондиционированных помещениях, вместо того, чтобы наслаждаться тропиками. Впрочем, кондиционеры всегда можно включить, если кто-то из гостей захочет вздремнуть днем или посмотреть кино в прохладе.

В вечернее время гости обычно перебираются в каюты, что требует запуска системы кондиционирования и, соответственно, расхода заряда батарей. В районе 19:30 мы снова запускаем генератор для подзарядки аккумуляторов, заодно используя его энергию для работы опреснителя. Через три часа батареи имеют достаточно заряда, чтобы было можно выключить генератор и наслаждаться тишиной до утра.

Одной из наиболее впечатляющих функций системы Victron для нас стало наличие удаленного мониторинга и поддержки. Это помогает оптимизировать эффективность даже во время нахождения в самых удаленных локациях. Была бы лишь сотовая связь.

Система состоит из следующих элементов:

• Генераторы – 2 x 19кВА Cummins Onan;

• Инверторы – 3 x 3кВА Victron;

• Зарядное устройство – 310А Victron;

• Солнечная панель – 5,100Вт;

• Аккумуляторы – 12 x 180А-ч (литий-ионные);

• Контролер солнечной панели – Victron MPPT 250В;

• Основной контролер – Colour CGX Victron;

• Блок управления аккумуляторами – Victron BMS.

Отзывы клиентов также были по-настоящему позитивными. Гости оценили тишину, отсутствие выбросов от сжигания дизеля и при этом постоянное наличие электричества на борту. Для нас же выгода заключается не только в этом, и не только в долгом сроке жизни генератора и снижении расходов на его обслуживанием, но меньших расходов на топливо. Одна лишь экономия дизеля позволит нам окупить новую систему меньше, чем за пять лет!

Материал входит в серию «Бортовое питание» (Wired on water) и публикуется в рамках партнерства с Octopus Electrical Marine. Компания базируется в Phuket Boat Lagoon, за плечами ее специалистов – более 40 лет суммарного опыта в судовом деле и передовых лодочных технологиях. Связаться с Octopus Electrical Marine можно по телефону +66 (0) 76 600143 и через эл. почту sales@octopusasia.com. Сайт – www.octopusasia.com.

Больше информации о катамаране, о котором идет речь в тексте, можно найти на странице www.pulsesurfcharters.com.