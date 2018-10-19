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Бесплатный двухдневный семинар Алана Уолласа

Дата/Время начала: 17 Ноября 2018, 08:00 AM - 18 Ноября 2018, 03:00 PM

Динамичный лектор, прогрессивный учений, один из самых продуктивный писателей и переводчиков текстов тибетского буддизма на западе... Доктор Алан Уоллас находится в постоянном поиске инновационных путей совмещения буддистских практик медитации и западной науки для углубления знаний о человеческом разуме. Международная школа UWC Thailand и Thanyapura Health & Sports Resort с гордостью примут у себя доктора Уолласа в ноябре, когда он будет проводить на Пхукете двухдневный семинар для жителей и гостей острова. Семинар пройдет 17 и 18 ноября, участие бесплатно (все расходы покроют UWCT и Thanyapura), однако количество место ограичено. Визит доктора Уолласа – очередная практическая демонстрация концепции UWCT о том, что ментальные практики должны быть неотъемлемой частью образовательного процесса в 21 веке.  Бронируйте места по эл. почте emailing rsvp@uwcthailand.ac.th.

С кем связаться: UWC Thailand
Адрес: UWC Thailand

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