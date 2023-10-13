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Бесплатный автобус будет ходить по Пхукет-Тауну в Вегетарианский фестиваль

Муниципалитет Пхукет-Тауна и консорциум PKCD объявили о том, что в дни Вегетарианского фестиваля в городе будет доступен бесплатный автобус. Для «пилотного проекта по автобусному сообщению в Старом городе» выделят электрический смарт-бас, маршрут будет проложен мимо основных достопримечательностей и китайских храмов. Если сервис будет популярен, то автобус продолжит работать и после фестиваля по пятницам, субботам и воскресеньям.

Новости Пхукета

13 Октября 2023, 11:06 AM
Электрический смарт-бас будет бесплатно возить желающих по Тауну с 15 по 24 октября. Фото: PKCD, Phuket City Municipality

Электрический смарт-бас будет бесплатно возить желающих по Тауну с 15 по 24 октября. Фото: PKCD, Phuket City Municipality

Электрический смарт-бас будет бесплатно возить желающих по Тауну с 15 по 24 октября. Фото: PKCD, Phuket City Municipality

Электрический смарт-бас будет бесплатно возить желающих по Тауну с 15 по 24 октября. Фото: PKCD, Phuket City Municipality

Электрический смарт-бас будет бесплатно возить желающих по Тауну с 15 по 24 октября. Фото: PKCD, Phuket City Municipality

Электрический смарт-бас будет бесплатно возить желающих по Тауну с 15 по 24 октября. Фото: PKCD, Phuket City Municipality

Электрический смарт-бас будет бесплатно возить желающих по Тауну с 15 по 24 октября. Фото: PKCD, Phuket City Municipality

Электрический смарт-бас будет бесплатно возить желающих по Тауну с 15 по 24 октября. Фото: PKCD, Phuket City Municipality

Электрический смарт-бас будет бесплатно возить желающих по Тауну с 15 по 24 октября. Фото: PKCD, Phuket City Municipality

Электрический смарт-бас будет бесплатно возить желающих по Тауну с 15 по 24 октября. Фото: PKCD, Phuket City Municipality

Электрический смарт-бас будет бесплатно возить желающих по Тауну с 15 по 24 октября. Фото: PKCD, Phuket City Municipality

Электрический смарт-бас будет бесплатно возить желающих по Тауну с 15 по 24 октября. Фото: PKCD, Phuket City Municipality

Электрический смарт-бас будет бесплатно возить желающих по Тауну с 15 по 24 октября. Фото: PKCD, Phuket City Municipality

Электрический смарт-бас будет бесплатно возить желающих по Тауну с 15 по 24 октября. Фото: PKCD, Phuket City Municipality

Электрический смарт-бас будет бесплатно возить желающих по Тауну с 15 по 24 октября. Фото: PKCD, Phuket City Municipality

Электрический смарт-бас будет бесплатно возить желающих по Тауну с 15 по 24 октября. Фото: PKCD, Phuket City Municipality

Электрический смарт-бас будет бесплатно возить желающих по Тауну с 15 по 24 октября. Фото: PKCD, Phuket City Municipality

Электрический смарт-бас будет бесплатно возить желающих по Тауну с 15 по 24 октября. Фото: PKCD, Phuket City Municipality

Электрический смарт-бас будет бесплатно возить желающих по Тауну с 15 по 24 октября. Фото: PKCD, Phuket City Municipality

Электрический смарт-бас будет бесплатно возить желающих по Тауну с 15 по 24 октября. Фото: PKCD, Phuket City Municipality

Анонсируя запуск бесплатного смарт-автобуса, муниципалитет и PKCD подчеркнули, что в дни Вегетарианского фестиваля в городе ожидается большой приток местных жителей и туристов, что обещает повышенную нагрузку на уличную сеть.

Бесплатный автобус должен хотя бы частично «облегчить затруднения дорожного движения в Вегетарианский фестиваль». Маршрут (см. здесь) проложен мимо нескольких основных мест празднования.

Остановки смарт-автобуса:

  1. Почта Таиланда (Montri Rd.);

  2. Pearl Hotel (Montri Rd.);

  3. Bang Neow Shrine (Ongsimphai Rd.);

  4. Кольцо с часовой башней (Phuket Rd.);

  5. Coffee Talk (Rassada Rd.);

  6. Islamic Bank (Yaowarat Rd.);

  7. Wat Mongkhon Nimit (Dibuk Rd.);

  8. Limelight Avenue (Dibuk Rd.).

Маршрут будет работать с 10:00 утра до 22:00 вечера в большинство дней. PKCD и муниципалитет опубликовали расписание движения (см. здесь), но сразу подчеркнули, что возможны отклонения, поскольку дорожная ситуация в Вегетарианский фестиваль будет сложной.

«Пхукет – одна из провинций, продолжающих традицию Вегетарианского фестиваля, красивого культурного события с многолетней историей. Празднование приводит к увеличению дорожного трафика, поэтому было принято решение о реализации подобного хорошего проекта для повышения удобства людей в Вегетарианский фестиваль и продвижения туризма в Старом городе», – говорится в совместном заявлении муниципалитета и PKCD.

Вице-мэр Пхукет-Тауна Прасит Синсаовапхак заявил, что проект преследует сразу пять целей: облегчение нагрузки на дорожную сеть, облегчение проблем с парковкой, продвижение идей чистого транспорта, продвижение идей защиты окружающей среды, повышение туристической популярности старого города.

Если автобус окажется востребованным, то маршрут продолжит работать и после Вегетарианского фестиваля по пятницам, субботам и воскресеньям. Однако сперва PKCD и муниципалитет оценят, насколько активно местные жители и туристы будут пользоваться городским смарт-басом.

 

 

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