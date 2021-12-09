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Бесконечный индийский бранч 26 декабря

Дата/Время начала: 26 Декабря 2021, 11:30 AM - 26 Декабря 2021, 03:30 PM

Bottomless Boxing Day Grande Indian Brunch

Bottomless Boxing Day Grande Indian Brunch

Bottomless Boxing Day Grande Indian Brunch

Bottomless Boxing Day Grande Indian Brunch

Bottomless Boxing Day Grande Indian Brunch

Bottomless Boxing Day Grande Indian Brunch

Bottomless Boxing Day Grande Indian Brunch

Bottomless Boxing Day Grande Indian Brunch

Bottomless Boxing Day Grande Indian Brunch

Bottomless Boxing Day Grande Indian Brunch

Bottomless Boxing Day Grande Indian Brunch

Bottomless Boxing Day Grande Indian Brunch

Bottomless Boxing Day Grande Indian Brunch

Bottomless Boxing Day Grande Indian Brunch

Отметьте рождественский День подарков на специальном бесконечном индийском бранче 26 декабря. Мероприятие начнется в 11:30 утра. Гостей ждут аутентичные индийские блюда с нотками со всего мира, а также музыка, игристое и отличная атмосфера. Место проведения: Portosino. Развлекательная программа: DJ, живой музыкальный ансамбль и многое другое. Меню: аутентичная индийская кухня в глобальном прочтении. Места: количество мест ограничено, бронируйте заранее! Время: 11:30-15.30. Дата: 26 декабря 2021. Цена бранча: 999++ бат. Цена бранча с напитками без ограничений: 1599++ бат. Цена для детей 6-12 лет: 499++ бат (дети до 6 лет едят бесплатно при наличии оплатившего бранч взрослого). Предварительное бронирование по эл. почте ha224-fb1@accor.com или через Facebook Messenger. *Цены указаны за человека без учета налогов и сервисного сбора.

С кем связаться: Avista Grande Phuket Karon - MGallery
Адрес: 38 Soi Luang Phor Chuan Rd, Amphur Muang Phuket 83100
телефон: 062-669-9090
Веб-сайт:
http://www.avista-grande-phuket-karon.co...

 

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