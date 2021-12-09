Бесконечный индийский бранч 26 декабря

Дата/Время начала: 26 Декабря 2021, 11:30 AM - 26 Декабря 2021, 03:30 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Отметьте рождественский День подарков на специальном бесконечном индийском бранче 26 декабря. Мероприятие начнется в 11:30 утра. Гостей ждут аутентичные индийские блюда с нотками со всего мира, а также музыка, игристое и отличная атмосфера. Место проведения: Portosino. Развлекательная программа: DJ, живой музыкальный ансамбль и многое другое. Меню: аутентичная индийская кухня в глобальном прочтении. Места: количество мест ограничено, бронируйте заранее! Время: 11:30-15.30. Дата: 26 декабря 2021. Цена бранча: 999++ бат. Цена бранча с напитками без ограничений: 1599++ бат. Цена для детей 6-12 лет: 499++ бат (дети до 6 лет едят бесплатно при наличии оплатившего бранч взрослого). Предварительное бронирование по эл. почте ha224-fb1@accor.com или через Facebook Messenger. *Цены указаны за человека без учета налогов и сервисного сбора.