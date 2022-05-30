Бери глубже! Фридайверы из 35 стран мира встретились на Пхукете

С ослаблением коронавирусных ограничений на Пхукет возвращается жизнь во всех ее проявлениях, включая те, для которых человек, казалось бы не очень приспособлен – к примеру, жизнь под водой. Море любят, пожалуй, все, но есть среди людей такие, кто стремится максимально слиться с ним хотя бы на какое-то время, насладиться синевой воды тет-а-тет, пообщаться со стихией без посредников. Яркие представители этой категории людей – ныряльщики-фридайверы, практикующие погружения без аквалангов, как это делалось с древнейших времен, к примеру, добытчиками жемчуга.

Новости Пхукета

Международный слет фридайверов под названием Deep Week («Глубокая неделя») проходил на острове 14-21 мая. В мероприятии приняли участие более 100 ныряльщиков со всего мира, а билеты были раскуплены за пять дней. Событие стало крупнейшим слетом фридайеров в открытой воде в Азии, а возможно, что и во всем мире. Гостей из 35 стран на Пхукете ждала неделя тренировочных занятий, мастер-классов, совместных занятий спортом, отдыха и, конечно же, погружений.

Организаторов у Deep Week было двое. Первый – россиянин Алексей Молчанов, 24-кратный чемпион мира по фридайвингу по версиям AIDA и CMAS, обладатель нескольких мировых рекордов по погружениям с задержкой дыхания, председатель совета ассоциации «Федерация фридайвинга» и популяризатор этого вида подводного спорта. Второй – австралиец Адам Стерн, установивший восемь рекордов по фридайвингу в Австралии и также активно продвигающий свободные погружения в массы.

Deep Week позиционировалась как мероприятие, направленное на обмен опытом между фридайверами из разных стран, но открытое для участников с любым уровнем опыта. Новички могли попробовать полноценные погружения с задержкой дыхания, а опытные ныряльщики – пообщаться с признанными мастерами, такими как Молчанов, и поднять собственный уровень, в том числе и соревновательный.

На сайте Адама Стерна приводится примерная программа одного дня. Там есть и тренировочное погружение в открытой воде, и два мастер-класса по фридайверской тематике, и йога, и интервальная тренировка высокой интенсивности. Впрочем, ныряет каждый фридайвер исключительно для себя, поэтому и программу Deep Week каждый участник мог также корректировать индивидуально.

Участники отправлялись в погружения с моторных лодок, которые предоставила компания-партнер 5 Stat Marine. Ее владелец и руководитель Шон Стеннинг заявил, что видит в событии новую возможность подстегнуть восстановление экономики Пхукета после коронавирусного кризиса.

«Такие события привлекают на Пхукет совсем другую клиентуру, а также подчеркивают все самое лучшее, что пхукетские воды могут предложить. Мы рады были присоединиться к Deep Week в качестве лодочного партнера и увидеть талантливых фридайверов, прилетевших со всего мира», – заявил Стеннинг.

Специально для новичков на Deep Week была организована возможность прохождения базового обучения с получением сертификатов уровня Wave 1, Wave 2 и Wave 3. Выбор пал именно на Пхукет по объективным причинам – чистая и прозрачная вода, комфортные условия для фридайвинга и близость разнообразных локаций для погружения с глубинами до 60 м.

«Но если вам нужно больше... тогда мы найдем!» – завлекал участников Адам Стерн на своем сайте.

Большинство гостей остановились в Boat Lagoon Resort рядом с одноименной мариной, откуда и отправлялись нырять фридайверы. Специально для участников Deep Week отель предложил очень хорошие скидки на размещение.

«Неделя, когда мы принимали у себя участников Deep Week Thailand, была очень увлекательной. Также честью для нас в Phuket Boat Lagoon было принять мировых рекордсменов Алексей и Адама. Всего же гости приехали из 35 стран, и мы ждем возможности продолжить сотрудничество с организаторами следующих Deep Week и тоже предложить им свой отель», – заявил генеральный менеджер Boat Lagoon Resort Вики Сундрам.

Дополнительную информацию можно найти на сайтах www.adamfreediver.com/deep-week-thailand и freedivingfamily.com/deep-week-thailand.