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Беременная женщина погибла в мотоциклетной аварии в Ко-Кэу

Молодая женщина, находившаяся на третьем месяце беременности, погибла 5 декабря в дорожной аварии на Thepkrasattri Rd. в Ко-Кэу.

Иккапоп Тхонгтуб

6 Декабря 2017 11:58:23

Как сообщили в полиции Пхукет-Тауна, авария произошла около 18:00 в районе АЗС Shell к югу от тоннеля Bang Ku Underpass.

По словам лейтенанта Сакорна Крайнары, 20-летняя Сирилак Салангам вместе со своей матерью направлялась в сторону Пхукет-Тауна, когда в их скутер Honda Scoopy сзади врезался пикап Isuzu, следовавший в попутном направлении.

В результате удара Сирилак Салангам выбросило с сиденья, а скутер с ее матерью вылетел на полосу встречного движения и врезался в седан Toyota. От полученных травм Сирилак скончалась на месте, ее мать была госпитализирована. По словам лейтенанта Крайнары, находившаяся на третьем месяце беременности женщина сильно ударилась об асфальт головой.

Водитель пикапа Висит Чувонг и водитель седана, имя которого полицейские не указали, были доставлены в участок для дачи показаний.

В беседе с журналистами лейтенант Сакорн Крайнара заявил, что полицейские изучат записи с камер уличного видеонаблюдения и проверят водителей на содержание алкоголя в крови. Офицер не уточнил, был ли на голове погибшей женщины защитный шлем.
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