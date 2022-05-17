Беременная женщина и еще два человека погибли в ДТП в Сурине

Легковой автомобиль с предположительном уснувшим за рулем водителем врезался в припаркованный на обочине шоссе грузовик в провинции Сурин. Погибли три человека, включая беременную женщину. Еще один человек пострадал.

Новости Пхукета

Авария с тремя погибшими и одним пострадавшим произошла утром 17 мая на не названном шоссе в тамбоне Такхонг, на границе Сурина и Сисакета, сообщает Bangkok Post. Легковой автомобиль Honda City врезался в грузовик для перевозки асфальта, припаркованный на обочине дороги.

Как уточнила полиция, в момент аварии в салоне седана находились четыре члена одной семьи, три из которых скончались, а последний получил серьезные травмы. В результате ДТП погибли водитель Вуттхипонг Сроймалун (33 года) и его пассажирки Сват Вонграт (72 года) и Супаттра Вонграт (43 года). Пассажир по имени Наронгдет Какпхет (26 лет) получил травмы. Погибшая Супаттра Вонграт была беременна.

В полиции уточнили, что родственники возвращались домой в Убор-Ратчатхани из Бангкока, но водитель предположительно уснул за рулем.