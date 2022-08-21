Бензовоз с «изношенной шиной» протаранил две машины на пхукетском шоссе

Проезд по шоссе Thepkrasattri Rd. от Памятника Героиням в сторону Пхукет-Тауна был затруднен сегодня утром (21 августа) по причине произошедшей у китайского храма Tha Ruea Shrine дорожной аварии. На шоссе бензовоз из Сураттхани протаранил два других автомобиля, в результате чего две полосы дороги оказались заблокированы поврежденными машинами.

Иккапоп Тхонгтуб

Один человек получил легкие травмы в результате аварии с участием бензовоза у китайского храма Tha Ruea Shrine в Срисунтхорне утром 21 августа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Один человек получил легкие травмы в результате аварии с участием бензовоза у китайского храма Tha Ruea Shrine в Срисунтхорне утром 21 августа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Один человек получил легкие травмы в результате аварии с участием бензовоза у китайского храма Tha Ruea Shrine в Срисунтхорне утром 21 августа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Один человек получил легкие травмы в результате аварии с участием бензовоза у китайского храма Tha Ruea Shrine в Срисунтхорне утром 21 августа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Один человек получил легкие травмы в результате аварии с участием бензовоза у китайского храма Tha Ruea Shrine в Срисунтхорне утром 21 августа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Один человек получил легкие травмы в результате аварии с участием бензовоза у китайского храма Tha Ruea Shrine в Срисунтхорне утром 21 августа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Один человек получил легкие травмы в результате аварии с участием бензовоза у китайского храма Tha Ruea Shrine в Срисунтхорне утром 21 августа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Подполковник Санит Нуконг из полиции Таланга получил сообщение о ДТП у китайского храма на Thepkrasattri Rd. к югу от Памятника Героиням примерно в 6:12 утра 21 августа.

На месте событий полицейские обнаружили тягач UD Quester с цистерной для перевозки бензина, врезавшийся в красный пикап Isuzu. От удара пикап развернуло поперек дороги, и Isuzu с грузовиком полностью заблокировали правую полосу.

Чуть поодаль в левой полосе находился черный пикап Toyota Hilux Vigo, с повреждениями передней и задней частей кузова с правой стороны. Он также занимал одну полосу, пока полицейские не закончили работу на месте ДТП.

В результате аварии водитель Isuzu получил легкие травмы, водители других транспортных средств не пострадали, о наличии пассажиров в какой-либо из машин не сообщается.

Водитель бензовоза рассказал, что ехал из Сураттхани на автозаправку Esso, но после Памятника Героиням потерял управление по причине мокрой дороги и «изношенной шины» одного из передних колес. В результате его грузовик сначала зацепил пикап Toyota, затем врезался в Isuzu и лишь после этого остановился.

Полиция пока не сообщила, какие обвинения были или будут предъявлены не названному водителю грузовика. Также неизвестно, знал ли водитель об «изношенной шине» до отправления в рейс, или с колесом что-то случилось непосредственно перед аварией.