Белоруссия анонсировала вывозной рейс Бангкок-Минск

Власти Белоруссии еще не назвали планируемые даты вывозных рейсов, но попросили всех желающих оперативно сообщить о намерении воспользоваться ими. Сообщения принимает посольство во Вьетнаме.
«Решение об организации рейсов будет принято исходя из количества заявившихся граждан по каждому маршруту. Желающих вернуться в Республику Беларусь данными маршрутами просим незамедлительно обратиться в посольство и подтвердить до 18-00 20 апреля 2020 года свою готовность путем направления сообщения (Viber, WhatsApp) на номера ответственных сотрудников: консул Липай Роман Георгиевич, телефон: +84 90 620 55 45 или третий секретарь Пытлякова Анастасия Андреевна, тел.: +84 77 636 65 80», – заявило белорусское посольство на своем сайте.
В сообщении должны содержаться имя, фамилия и отчество желающего вернуться на русском языке, место текущего нахождения и короткое подтверждение готовности воспользоваться вывозными рейсами.
«Обращаем внимание, что при наличии свободных мест на рейсы будут приниматься граждане иностранных государств, желающие вернуться в страну гражданской принадлежности через Республику Беларусь», – отметило посольство.
Вывозные рейсы будут платными, но белорусским гражданам доступна отсрочка оплаты.