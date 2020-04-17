Белоруссия анонсировала вывозной рейс Бангкок-Минск

Посольство Белоруссии во Вьетнаме сообщило о ведущихся работах по организации вывозных рейсов Хошимин – Минск и Бангкок – Минск. При наличии мест на рейсы смогут попасть и россияне.

Новости Пхукета

17 Апреля 2020, 04:53 PM

Белоруссия собирает заявки на вывоз своих граждан и граждан других стран и Бангкока и Хошимина в Минск. Фото: Saarb737