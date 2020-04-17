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Белоруссия анонсировала вывозной рейс Бангкок-Минск

Посольство Белоруссии во Вьетнаме сообщило о ведущихся работах по организации вывозных рейсов Хошимин – Минск и Бангкок – Минск. При наличии мест на рейсы смогут попасть и россияне.

Новости Пхукета

17 Апреля 2020, 04:53 PM
Белоруссия собирает заявки на вывоз своих граждан и граждан других стран и Бангкока и Хошимина в Минск. Фото: Saarb737 

Белоруссия собирает заявки на вывоз своих граждан и граждан других стран и Бангкока и Хошимина в Минск. Фото: Saarb737 

Власти Белоруссии еще не назвали планируемые даты вывозных рейсов, но попросили всех желающих оперативно сообщить о намерении воспользоваться ими. Сообщения принимает посольство во Вьетнаме.

«Решение об организации рейсов будет принято исходя из количества заявившихся граждан по каждому маршруту. Желающих вернуться в Республику Беларусь данными маршрутами просим незамедлительно обратиться в посольство и подтвердить до 18-00 20 апреля 2020 года свою готовность путем направления сообщения (Viber, WhatsApp) на номера ответственных сотрудников: консул Липай Роман Георгиевич, телефон: +84 90 620 55 45 или третий секретарь Пытлякова Анастасия Андреевна, тел.: +84 77 636 65 80», – заявило белорусское посольство на своем сайте.

В сообщении должны содержаться имя, фамилия и отчество желающего вернуться на русском языке, место текущего нахождения и короткое подтверждение готовности воспользоваться вывозными рейсами.

«Обращаем внимание, что при наличии свободных мест на рейсы будут приниматься граждане иностранных государств, желающие вернуться в страну гражданской принадлежности через Республику Беларусь», – отметило посольство.

Вывозные рейсы будут платными, но белорусским гражданам доступна отсрочка оплаты.

 

 

 

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