Бельгиец погиб в мотоциклетной аварии на перевале в Патонге

Полиция расследует обстоятельства аварии, произошедшей вечером 7 сентября на горной дороге, ведущей из Кату в Патонг.

10 Сентября 2018 09:42:14

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Информация о ДТП с летальным исходом поступила в полицию Патонга около 19:30 пятницы, 7 сентября. Прибывший на место событий наряд обнаружил на дороге два припаркованных автомобиля (седан Nissian и пикап Isuzu) и поврежденный мотоцикл Honda MSX. Владелец мотоцикла – 67-летний Джей Эм Де Белдер из Бельгии – скончался на месте событий, водители автомобилей травм не получили.

Согласно предварительной версии событий, господин Де Белдер спускался с холма в направлении Патонга. В какой-то момент мужчина начал совершать маневр, чтобы не столкнуться со следовавшим в попутном направлении седаном под управлением Джутхакарн Сорнлат. Мужчине удалось разминуться с машиной госпожи Сорнлат, однако затем его мотоцикл зацепил пикап Сатхита Тханапрадакуна, двигавшийся навстречу.

Полиция не уточнила, был ли на голове бельгийца защитный шлем.