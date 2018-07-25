Беглого вора подвела кража скутера на Пхукете

Полиция Пхукета задержала 33-летнего уроженца Паттани, ордер на арест которого был выдан еще 13 лет назад в Нараттхивате.

25 Июля 2018 18:29:07

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Около 10:00 утра вторника, 24 июля, сотрудники полиции Пхукет-Тауна задержали 33-летнего Туана Танамэ (также известен как Туан Будиман) по обвинению в угоне мотоцикла, похищенного у здания Yamaha Music School на Thungkhar Rd. на прошлой неделе.

Туан Танамэ был задержан в общежитии неподалеку от места совершения угона. Найти угнанный скутер Honda Click также не составила труда. В качестве улик полиция заодно изъяла одежду и обувь, в которых мужчина совершил преступление (в распоряжении правоохранителей были записи с уличных камер видеонаблюдения).

Впрочем, главный сюрприз принесла проверка личности задержанного. Полицейские выяснили, что по делу об угоне скутера был задержан человек, который 13 лет находился в розыске. Ордер на его арест был выдан еще в 2005 году судом Нараттхивата. Таким образом, Туан Танамэ теперь ответит сразу по двум статьям: об угоне скутера в 2018 году и о краже в 2005.