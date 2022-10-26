Бдительный бигль пресек контрабанду колбасы в Таиланд

Служебно-розыскной пес породы бигль пресек контрабандный ввоз в Таиланд девяти килограммов свиной колбасы «му йо» из Вьетнама. Груз был перехвачен при досмотре багажа в бангкокском аэропорту Suvarnabhumi в воскресенье, 23 октября.

Новости Пхукета

26 Октября 2022, 10:00 AM

Служебный бигль обнаружил 9 кг колбасы в багаже пассажира из Ханоя, прилетевшего в Таиланд. Мясная продукция была изъята. Фото: Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, колбасу почуяла собака, обнюхивавшая багаж пассажиров рейса из Ханоя. Нелегальный ввоз мясных продуктов был пресечен службой карантинного контроля, входящего в структуру Департамента развития животноводства. О личности владельца чемодана со стратегическим запасом нелегальной колбасы ничего не сообщается. Кличку собаки официальные лица тоже решили не раскрывать.

Далеко не все туристы осведомлены, что уже несколько лет мясные изделия из свинины, включая всевозможые колбасы, относятся в Таиланде к продукции, ввоз которой запрещен без специального разрешения. Любую «брауншвейгскую» или «столичную» необходимо декларировать и отдавать на проверку, даже если речь идет о ввозе для личного употребления.

Соответствующее правило было введено в январе 2019 года на фоне вспышки африканской чумы свиней в регионе. До Таиланда болезнь не добралась, но власти страны пошли на радикальные мерыо, тем более что колбасу со следами вируса обнаружили в багаже пассажира из Китая, прилетевшего на Пхукет. Причем произошло это ровно за год до появления в Таиланде коронавируса.

«С настоящего момента установлен строгий контроль за зарубежной продукцией из свинины. Таким образом мы стремимся не допустить вспышки вируса. Если не проверять ввозимую продукцию, вирус может нанести сокрушительный удар по соответствующей отрасли нашего сельского хозяйства», – говорил тогда глава Департамента развития животноводства Соравит Тхането.

Отметим, что для человека вирус АЧС как заболевание опасности не представляет, главная угроза болезни – ее экономический эффект для сельского хозяйства. Поскольку лечить зараженных животных ветеринары еще не научились, единственный способ остановить эпидемию в случае возникновение очага – организация карантинной зоны, уничтожение всех свиней в ее радиусе, ликвидация всего, где может сохраниться вирус. Как правило, речь о забое десятков тысяч животных и приостановке деятельности предприятий на несколько месяцев.

«Новости Пхукета» в 2019 году проводили приблизительную оценку возможного эффекта от вспышки болезни на Пхукете, отталкиваясь от тех мер, которые принимались в подобных случаях в России и других странах. Поскольку Пхукет – остров сравнительно небольшой, то по примерным прикидкам редакции получалось, что, возможно, пришлось бы уничтожить всех свиней на всех фермах острова, а также провести зачистку на всех предприятиях соответствующей отрасли.

В июне того же 2019 года вице-губернатор Тханьяват Чанпинит оценивал угрозу проникновения вируса в Таиланд как высокую, но одновременно признавал, что вспышек болезни на тот момет еще не происходило.

Колбаса «му йо», обнаруженная бдительным служебным псом в аэропорту Бангкока, не является вьетнамским эксклюзивом. Продукт массово производится и продается в Таиланде, является популярным у местных жителей и доступен в каждом 7-Eleven. Зачастую колбасу «му йо» называют в обиходе «вьетнамской», но везти ее из Вьетнама не обязательно.