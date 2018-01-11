Bay Regatta пройдет в заливе Пханг-Нга в 21-й раз

На Пхукете начался новый яхтенный сезон, а открывает его по традиции Bay Regatta – парусная гонка, выделяющаяся из общего ряда пхукетских регат своей концепцией.

13 Января 2018 17:00:00

Участники соревнований стартуют с Пхукета и в течение четырех дней совершают путешествие до побережья Краби и обратно, ночуя в разных местах. По такому принципу – от точки к точке – проводятся многие из парусные регаты в мире, но в пхукетской акватории Bay Regatta – единственный представитель этого класса.

Bay Regatta 2018 станет 21-й гонкой в истории соревнований и пройдет в заливе Пханг-Нга с 31 января по 4 февраля. Организаторы ожидают, что участие в регате примут около 250 яхтсменов на 40 парусных лодках различных классов, включая многокорпусные суда. Соревнования привлекают как новичков, так и профессиональных гонщиков, желающих совместить путешествие по заливу Пханг-Нга с азартом спортивных соревнований.

Традиционно на регате наиболее широко представлены круизные яхты и катамараны, однако, по словам организаторов, в этом году ожидается увеличение числа участников в гоночном дивизионе. Яхте Megazip Сергея Храмцова в соответствующем классе бросят вызов «команды из Австралии, Гонконга и Сингапура», обещают организаторы Bay Regatta в последнем пресс-релизе. В прошлом году экипаж Megаzip под руководством шкипера Александра Трофименко был победителем в гоночном классе, но соперник у команды был только один – австралийская яхта Fujin.

В чартерном дивизионе год назад победу праздновал Станислав Печенкин на Kinnon, который пришел первым в каждой из четырех гонок. В 2018 году чартерный дивизион вырос в плане числа участников, но имя Печенкина в списке отсутствует, поскольку он будет выступать на яхте другого класса. Зато там значатся имена Дениса Аксенова и Кирилла Сташевского.

Круизные яхты, как и год назад, будут разделены на два дивизиона: А и В. Список участников дивизиона Cruising A уже насчитывает полдюжины имен, включая упомянутого выше Станислава Печенкина, который будет выступать на яхте Southern Breeze 3. Конкуренцию ему составят как другие зарубежные гонщики, так и местные шкиперы.

По двум разным дивизионам – гоночному и круизному – будут распределены и катамараны. Традиционно здесь развернется жаркая борьба между завсегдатаями пхукетских регат. В частности, очередую дуэль должны устроить Twin Sharks и Thor, которые год назад завершили регату с одинаковым количеством очков (но победа досталась Джону Ньюнхэму на Twin Sharks). В круизном дивизионе прошлогодний титул постарается защитить Рик Филдинг на Mojo. Среди подтвержденных конкурентов Raptor Роберта Хоссака с Давидом Юриевым и Алистером Первсом на борту.

Bay Regatta 2018 официально откроется 31 декабря в Chandara Resort and Spa неподалеку от гавани Ао-По, где пройдут регистрация участников, брифинг для шкиперов и приветственная вечеринка. На следующее утро участники регаты отправятся в северную часть залива Пханг-Нга, обогнут остров Яо-Яй и финишируют у его юго-восточной оконечности. Церемония награждения состоится в Koh Yao Chukit Dachanan Resort. Заночевать яхтсмены смогут либо на лодках, либо на берегу.

Во второй гоночный день участники регаты пересекут залив Пханг-Нга с запада на восток, обогнув несколько островов и финишировав в районе Ао-Нанга. Вечеринки по итогам второго дня не будет, яхтсменов ждет спокойный вечер в Краби.

На третий день запланирована традиционная гонка между островами и возвращение назад в Ао-Нанг. Награждение победителей состоится в пятизвездочном отеле ShellSea Krabi.

Классической будет и программа четвертого гоночного дня. Участникам предстоит выжать максимум скорости из своих лодок в рамках традиционного «спринта на спинакерах с попутным ветром». Участники выйдут из Ао-Нанга и на полных парусах направятся к Чалонгу. Награждение победителей и заключительная вечеринка пройдут в ресторане Kan Eang II.

Больше узнать об участии в Bay Regatta 2018 можно по эл. почте kae@regattas.asia и на сайте www.bayregatta.com. Страница в соцсетях – Facebook.com/BayRegatta, контактный телефон – 081 5388848. Газета «Новости Пхукета» является информационным спонсором соревнований.