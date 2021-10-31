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Бары Пхукета останутся закрытыми и после 1 ноября

В соответствие с директивами из Бангкока, все бары, клубы и другие развлекательные заведения останутся закрытыми как минимум до 15 ноября. Соответствующее положение содержится в последнем приказе губернатора Пхукета Наронга Вунсиеу о противодействии коронавирусной угрозе. При этом часы продажи спиртного в кафе и ресторанах с 1 ноября продлеваются до 23:00.

Новости Пхукета

31 Октября 2021, 03:52 PM
На Пхукете продлены часы продажи спиртного в ресторанах, но бары по-прежнему закрыты. Фото: PR Phuket

На Пхукете продлены часы продажи спиртного в ресторанах, но бары по-прежнему закрыты. Фото: PR Phuket

Новый приказ губернатора был опубликован 30 октября, хотя на самом документе за подписью губернатора Вунсиеу стоит дата 25 октября. Вступают в силу новые положения с 1 ноября.

«Заведения сферы обслуживания, такие как развлекательные места, пабы, бары, караоке и подобные им остаются закрытыми», – говорится в новом приказе.

«Употребление еды и напитков в заведениях общепита может продолжаться в обычном режиме, продажа и употребление спиртных напитков разрешены до 23:00, допускается живая музыка при условии, что число музыкантов не превышает пяти», – говорится там же.

При этом музыкантам и посетителям запрещено «физически прикасаться друг к другу и петь вместе». Также сотрудникам точек общепита запрещено «сидеть вместе с посетителями».

Танцы запрещены, равно как и организация «танцевальных представлений».

Также приказ содержит четырехстраничное приложение с перечислением предписаний для кафе и ресторанов. Среди них – обязательная вакцинация персонала и регулярное тестирование на коронавирус, проверка температуры тела у посетителей, контроль за количеством клиентов в заведении, регулярная санитарная обработка поверхностей, к которым прикасаются люди.

 

 

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