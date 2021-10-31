Бары Пхукета останутся закрытыми и после 1 ноября

Новый приказ губернатора был опубликован 30 октября, хотя на самом документе за подписью губернатора Вунсиеу стоит дата 25 октября. Вступают в силу новые положения с 1 ноября.
«Заведения сферы обслуживания, такие как развлекательные места, пабы, бары, караоке и подобные им остаются закрытыми», – говорится в новом приказе.
«Употребление еды и напитков в заведениях общепита может продолжаться в обычном режиме, продажа и употребление спиртных напитков разрешены до 23:00, допускается живая музыка при условии, что число музыкантов не превышает пяти», – говорится там же.
При этом музыкантам и посетителям запрещено «физически прикасаться друг к другу и петь вместе». Также сотрудникам точек общепита запрещено «сидеть вместе с посетителями».
Танцы запрещены, равно как и организация «танцевальных представлений».
Также приказ содержит четырехстраничное приложение с перечислением предписаний для кафе и ресторанов. Среди них – обязательная вакцинация персонала и регулярное тестирование на коронавирус, проверка температуры тела у посетителей, контроль за количеством клиентов в заведении, регулярная санитарная обработка поверхностей, к которым прикасаются люди.