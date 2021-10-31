Бары Пхукета останутся закрытыми и после 1 ноября

В соответствие с директивами из Бангкока, все бары, клубы и другие развлекательные заведения останутся закрытыми как минимум до 15 ноября. Соответствующее положение содержится в последнем приказе губернатора Пхукета Наронга Вунсиеу о противодействии коронавирусной угрозе. При этом часы продажи спиртного в кафе и ресторанах с 1 ноября продлеваются до 23:00.

Новости Пхукета

31 Октября 2021, 03:52 PM

На Пхукете продлены часы продажи спиртного в ресторанах, но бары по-прежнему закрыты. Фото: PR Phuket