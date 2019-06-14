Бары Патонга жалуются на невозможность платить выросший налог в низкий сезон

Требование заплатить налог по новой ставке совпало с сезонным сокращением числа посетителей в заведения Патонга. Развлекательный бизнес заявляет, что заплатить в таких условиях просто не сможет

Таньялак Сакут

14 Июня 2019, 11:26 AM

Фото: Таньялак Сакут

С окончанием высокого сезона на Пхукет пришли не только дожди. Одновременно в двери баров и ночных клубов Патонга постучались сотрудники Налогового управления, ожидающие от развлекательного бизнеса уплаты «нового 11-процентного акциза». По мнению операторов местных заведений, данный налог может стать той соломинкой, которая окончательно сломает спину отрасли, не только переживающей сезонный спад турпотока, но и страдающей от изменения в демографии и предпочтениях туристов в целом.

В резонансной публикации на Facebook один из лидеров бизнес-сообщества Патонга Причавут «Праб» Кисин назвал упомянутый налог «вымогательством при поддержке государства».

«Патонг и так испытывает экономические проблемы, на дворе низкий сезон, а Налоговое управление своей новой методикой расчета налогов пытается ежемесячно отбирать 11% дохода у операторов развлекательных заведений», – заявил Праб Кисин.

По словам господина Кисина, уже сейчас 35% баров и клубов на Бангла-Роуд и в окрестностях были вынуждены приостановить деятельность, и если не принять меры, количество закрытых заведений будет только расти.

Новый налог, о котором говорит господин Кисин, можно назвать новым лишь с натяжкой, поскольку введен он был поправками в Закон об акцизных налогах, вступившими в силу в октябре 2017 года. Поправки предусматривают сбор с развлекательного бизнеса 10% профильного налога и 1% «общего налога». Соответственно, 1 апреля этого года истек первый налоговый год действия данных правил. По словам господина Кисина, владельцы баров и клубов оказались не готовы к увеличению сборов, поскольку официальные лица не проинформировали их должным образом.

«Мы и другие операторы не имели возможности подготовиться к этому 11-процентному налогу, мы по-прежнему добавляли к счетам клиентом старые 7%», – заявил господин Кисин.

«Сейчас не подходящий момент, чтобы демонстрировать жесткий подход к сбору налогов. Сейчас нужна гибкость. Туристов в городе меньше, доходы бизнеса ниже, так что операторы просто не могут заплатить то, что требуют от них официальные лица. Для этого им пришлось бы отчислять больше, чем они в текущий момент зарабатывают», – убежден глава Pisona Group и сын бывшего мэра Патонга Праб Кисин.

Как заверяет господин Кисин, сложность текущего момента понимают и операторы баров и владельцы помещений. Сейчас стороны пытаются достичь между собой компромисса, чтобы пережить низкий сезон с минимальными потерями, и зачастую достигают успеха: арендаторы простят от лендлордов скидок на аренду, лендлорды стараются войти в положение и эти скидки предоставить, поскольку в противном случае многим барам приходится рассматривать лишь опцию закрытия до следующего сезона. Со стороны налоговиков бизнес также ожидает «скидок» или «отсрочек».

Президент ассоциации развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) Виравит Крыасомбат поясняет позицию баров следующим образом: «Мы не хотим нарушать закон, но и заплатить налог в полной мере прямо сейчас не можем. Мы понимаем, что должны платить налоги так же, как и все остальные. Но мы просим проявить гибкость и дать нам возможность заплатить в то время, когда мы можем, в высокий сезон».

По словам главы РЕВА, проблему представляет не только сам налог, но и штрафы за просрочку его уплаты, которые могут вдвое превышать основной сбор.

«Некоторые из официальных лиц заявляют, что если кто-то не понимает правил налогообложения, то пусть закрывает свой бизнес. Я не считают такой подход правильным», – рассказывает господин Крыасомбат.

Сейчас РЕВА готовит обращение к губернатора Пхакапхонгу Тавипатане с просьбой вмешаться в ситуацию.

«Надеемся, он найдет способ помочь нам», – говорит представитель ассоциации, объединяющей 500 баров и клубов Патонга.

Отметим, что еще в декабре прошлого года господин Крыасомбат оценивал начавшийся высокий сезон 2018-2019 как «худший за десять лет» и указывал на сокращение числа посетителей в заведениях РЕВА. Пхукетский офис Туристического управления Таиланда (ТАТ) отвечал на это статистикой по зарубежным прибытиям. Статистика предсказуемо демонстрировала рост абсолютных показателей турпотока на Пхукет. При этом провести какую-либо корреляцию между общим числом туристических прибытий на Пхукет и аудиторией баров Патонга ни РЕВА, ни ТАТ не пытались. Во всяком случае, публично на этот счет никаких заявлений не делалось.