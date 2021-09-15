Бары Патонга возвращаются к работе как рестораны

Развлекательные заведения на Бангла-Роуд постепенно возвращаются к работе, функционируя как рестораны. При этом в некоторых местах также подается алкоголь, что является прямым нарушением приказа губернатора Пхукета и общенационального запрета на работу баров и пабов. Впрочем, иначе заведениям просто не выжить.

Новости Пхукета

15 Сентября 2021, 02:16 PM

Фото: The Phuket News

Приказ о запрете на работу развлекательных заведений был издан еще в апреле этого года и до сих пор остается в силе. Таким образом развлекательный бизнес Патонга оказался за бортом программы Phuket Sandbox и не получил никакой выгоды от пилотного проекта по приему туристов. От правительства помощи также нет, заявил The Phuket News президент Ассоциации развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) Виравит Крыасомбат.

«Сейчас в Патонге по-прежнему тишина, поскольку дела никак не изменились. Власти провинции по-прежнему запрещают работу развлекательных заведений, а также продажу и употребление спиртного во всех ресторанах. Пока Центр по администрированию в условиях COVID-19 (CCSA) запрещает работу развлекательных заведений, а ресторанам разрешает работать только при условии отсутствия спиртного в меню, операторам баров приходит адаптироваться и открывать свои заведения как рестораны», – заявил господин Крыасомбат.

«Никто из официальных лиц не помогает операторам этого бизнеса. Но им нужно как-то жить и поддерживать свои семьи, так что я призываю владельцев баров открывать свои заведения как рестораны. Я знаю, что это нелегально, поскольку у них нет ресторанных лицензий. Однако местный муниципалитет и полиция оказывают поддержку тем, что не препятствуют этому. Так что люди могут продолжать вести бизнес таким способом», – добавил глава РЕВА.

Господин Крыасомбат выразил недоумение тем, что власти не приняли никаких мер по помощи развлекательному бизнесу. При этом он подчеркнул, что в запрете на работу баров и клубов никого не винит. Вопрос исключительно в отсутствии поддержки.

«Мы давно просим разрешить нам открыться. Я так устал и чувствую неискренность со стороны государственных служащих, которые каждый месяц получают нормальные зарплаты и не знают, как мы страдаем», – заявил господин Крыасомбат.

Глава РЕВА признал, что некоторые рестораны (бывшие бары) действительно подают клиентам алкогольные напитки. При этом он отметил, что речь идет о заведениях на открытом воздухе, где риск распространения коронавирусной инфекции ниже, чем в закрытых кондиционированных помещениях.

«Я не понимаю, почему они не разрешают открыться барам, которые имеют схожие характеристики с ресторанами. Они запрещают нам работать и не предлагают никакой помощи. Я думаю, это несправедливо по отношению к нам», – заявил господин Крыасомбат.

Глава РЕВА прямо обвинил представителей провинциальных властей в игнорировании проблем людей и неэффективном управлении ситуацией. В частности, он раскритиковал идею самоизоляции на дому для лиц с диагностированным коронавирусом.

«Что насчет других лиц, живущих в том же доме? И вы правда думаете, что заболевшие будут все время оставаться в помещении?» – заявил господин Крыасомбат.

«В текущий момент управление ситуацией с заболевшими очень плохое. Это чувствую не только я, но и все вокруг. Число заболевших продолжает расти, но вы говорите им, чтобы они просто оставались дома. Почему не открыть отели для размещения заболевших?» – добавил он.

Господин Крыасомбат также высказал предположение, что официальные лица могут занижать количество заболевших из опасений за судьбу проекта Phuket Sandbox. Глава РЕВА отметил, что по его ощущениям, ежедневное количество новых случаев заболевания сейчас должно составлять около 300-400 в день.







