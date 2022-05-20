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Бары, пабы и караоке возвращаются к работе с 1 июня

Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) отменил запрет на работу развлекательных заведений в зонах минимальной коронавирусной угрозы – синих и зеленых. Решение было принято на заседании CCSA в пятницу, 20 мая, в силу оно вступает с 1 июня.

Новости Пхукета

20 Мая 2022, 09:56 PM
Запрет на работу баров и пабов отменяется с 1 июня. Изображение: Phuket Info Center

Запрет на работу баров и пабов отменяется с 1 июня. Изображение: Phuket Info Center

Классификация провинций по уровню наблюдения. Изображение: Information COVID-19 / Facebook

Классификация провинций по уровню наблюдения. Изображение: Information COVID-19 / Facebook

Правила въезда в Таиланд с 1 июня. Фото: Изображение: Information COVID-19 / Facebook

Правила въезда в Таиланд с 1 июня. Фото: Изображение: Information COVID-19 / Facebook

Таиланд смягчает коронавирусный контроль с 1 июля. Изображение: Information COVID-19 / Facebook

Таиланд смягчает коронавирусный контроль с 1 июля. Изображение: Information COVID-19 / Facebook

Таиланд смягчает коронавирусный контроль с 1 июля. Изображение: Information COVID-19 / Facebook

Таиланд смягчает коронавирусный контроль с 1 июля. Изображение: Information COVID-19 / Facebook

Официальный канал властей Пхукета по информированию жителей о важных новостях Phuket Info Center уже опубликовал уведомление о том, что бары, клубы, караоке и другие подобные заведения могут вернуться к полноценной работе со следующего месяца. До этого такие места могли работать только как рестораны.

Новые правила разрешают работу баров и продажу в них спиртного до полуночи, однако в силе остаются различные меры эпидемиологического характера, такие как рекомендация гостям воздерживаться употребления гостями напитков из одной посуды и просьба быть в масках, когда это возможно. Также владельцам заведений напомнили о Законе о контроле за оборотом алкоголя, который, в частности, запрещает любую рекламу спиртных напитков или промо-активности.

Государственное новостное агентство NNT также добавляет, что на заседании CCSA было принято решение сохранить в действии систему Thailand Pass, но сделать процесс получения разрешений на въезд в страну более удобными и быстрым. Как пояснила глава пресс-службы CCSA Марати Налита Андамо, система будет передана под управление Департамента эпидемиологии (DDC), также от необходимости регистрироваться в ней освободят тайских граждан. Иностранцам для получения QR-кода, как и прежде, нужны будут сертификат о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус (PCR или ATK), страховка с покрытием на 10 тыс. долл. и виза, если необходима. После внесения всех данных система автоматически сгенерирует QR-код, который нужно предъявить при въезде в страну.

В рамках пересмотра системы зонирования страны по уровням коронавирусной угрозы все 77 провинций разделены на четыре категории – желтые, зеленые и синие (оранжевых, красных, темно-красных больше нет). Желтые провинции считаются «зонами высокого уровня наблюдения» (46 провинций), зеленые – «зонами наблюдения» (14 провинций), синие – «пилотными туристическими Sandbox-зонами» (17 провинций). Пхукет относится к последней категории.

Также, как отметила директор пресс-службы CCSA, были пересмотрены правила для лиц, отнесенных к группе высокого риска заражения по причине возможного контакта с носителями вируса. Для них 10-дневная самоизоляция заменяется на 10-дневный самостоятельный мониторинг.

Одновременно CCSA продлил до конца июля действие Декрета о государственном управлении в чрезвычайной ситуации, на основании которого принимаются все ключевые решения в плане защиты от коронавируса.

 

 

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