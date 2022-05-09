Бары и пабы просят дать им работать с 1 июня хотя бы в «синих зонах»

Операторы заведений развлекательного характера должны сегодня (9 мая) обратиться к премьер-министру Праюту Чан-Оче с просьбой разрешить им работу в так называемых «синих зонах» страны с 1 июня. Под этим термином понимаются провинции и отдельные районы, считающиеся безопасными с точки зрения эпидемиологической обстановки и открытые для туризма. Об итогах встречи бизнесменов и главы правительства пока не сообщалось.

Новости Пхукета

9 Мая 2022, 05:20 PM

Столичная Khao San Rd. постепенно возвращается к жизни, но бизнесмены хотели бы, чтобы это происходило быстроее. Фото: Wichan Charoenkiatpakul / Bangkok Post

Президент Ассоциации операторов бизнеса на Khao San Rd. Са-Нга Руангваттханакун заявил, что просьба об отмене запрета на работу развлекательных заведений исходит от более десятка отраслевых объединений сферы развлечений и туризма из разных регионов страны. Предприниматели хотят передать премьер-министру свои соображения до запланированного на 10 мая совещания Центра по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA), сообщает Bangkok Post.

Господин Руангваттханакун отметил, что туристы постепенно возвращаются в Таиланд на фоне упрощения правил въезда с 1 мая, и бизнес хотел бы поскорее вернуться к работе. Заодно глава Ассоциации бизнеса Khao San Rd. призвал власти к дальнейшему смягчению правил въезда, в частности – к отмене Thailand Pass.

План членов ассоциации предполагает открытие развлекательного бизнеса в два этапа. Первая фаза – снятие запрета в «синих зонах» (12 провинций целиком и отдельные районы еще 16 провинций) с 1 июня. Вторая фаза – открытие развлекательных заведений по всей стране с 1 июля.

Также представители отрасли хотели бы и масштабных изменений в рамках политики по отношению к барам и клубам в целом. В частноти, они планируют попытаться призывать к отмене запрета на продажу спиртных напитков с 14:00 до 17:00, который действует в Таиланде уже 50 лет. Ограничение было введено еще в 1972 году, когда правительство возглавлял фельдмаршал Тханом Киттикачорн. Тогда речь шла о сокращении потребления алкоголя населением во время обеденных перерывов посреди рабочего дня. По состоянию на начало пандемии во многих местах это правило открыто игнорировали, но в рамках борьбы с поведением, которое может способствовать распространению вируса, власти вспомнили и о запрете на продажу алкоголя посреди дня.

Кроме того, Ассоциация бизнеса Khao San Rd. хочет предложить правительству выделить в стране специальные развлекательные зоны, в которых можно было бы торговать спиртным после полуночи – вплоть до 4:00 утра. При этом организация указывает, что для таких зон нужно подумать об общественном транспорте, чтобы посетители баров и ресторанов не садились под утро за руль пьяными.

Как отметил господин Руангваттханакун, такими зонами могли бы стать Khao San Rd., Soi Cowboy и Patpong Rd. в Бангкоке, Walking Street в Паттайе, Бангла на Пхукете, пляж Рин (Хат-Рин) на Пхангане, Nimmana Haeminda Rd. в Чианг-Мае. Потенциальных развлекательных зон на Самуи господин Руангваттханакун не увидел, равно как не упомянул в этом контексте остров Пхи-Пхи, являющийся в принципе пешеходным.

Также отрасль, представителем которой является господин Руангваттханакуном, выступает за отмену Декрета о чрезвычайной ситуации и объявление коронавируса эндемичным заболеванием.