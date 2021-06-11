Бары и клубы Пхукета не откроются к 1 июля

Мэр Патонга Чалермсак Манисри объявил о том, что бары, клубы и другие развлекательные заведения Пхукета останутся закрытыми даже после старта проекта Phuket Sandbox 1 июля.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Июня 2021, 04:28 PM

Мэр Патонга Чалермсак Манисри. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как заявил господин Манисри в беседе с The Phuket News, официальные лица единогласно решили оставить в силе запрет на работу развлекательных заведений «в начальный период июля». Решение мотивировано тем, что ранее подобные места становились очагами распространения коронавирусной инфекции.

«Губернатор Пхукета и глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) не разрешили им открыться», – заявил мэр Патонга.

Господин Манисри оценил общую экономическую ситуацию в городе как «очень плохую». В качестве одной из мер по улучшению обстановки мэр пообещал выступить посредником в диалоге арендаторов и владельцев коммерческой недвижимости об арендных ставках.

В плане подготовки к запуску проекта Phuket Sandbox администрация Патонга фокусирует внимание на процессе вакцинации жителей города. В частности, муниципалитет практикует подомовые обходы жителей, в ходе которых людей просят записаться на прививку. Сам мэр, по его словам, ежедневно посещает прививочный центр в торгово-развлекательном комплексе Jungceylon.

Также муниципалитет намерен проинспектировать отели на предмет вакцинации персонала. Как отметил мэр, цель проверки – обеспечение безопасности и самих сотрудников, и будущих туристов.

Благоустройство города

Также новый мэр Патонга озвучил некоторые из планов по благоустройству города. В частности, господин Манисри пообещал «попытаться закончить к Новому году ремонт пляжной дороги, которая была значительно повреждена в процессе переноса под землю линий электропередач».

Также мэр заявил о намерении уделять больше внимания состоянию пляжа, включая уборку мусора, выбрасываемого морем во время штормов.

Еще одна инициатива господина Манисри – развитие экологического туризма. В частности, мэр анонсировал план по прокладке пешеходного маршрута от южной оконечности пляжа Патонг до пляжа Трай-Транг. Вдоль маршрута планируется устроить «ботанический сад».

«Запрос на использование земли под соответствующие цели уже отправлен в правительство», – заявил господин Манисри.





