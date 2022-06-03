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Бары и клубы Пхукет-Тауна проверили на соблюдение мер по защите от COVID-19

Вслед за «масочным патрулем» на Бангла-Роуд официальные лица провели аналогичную инспекцию в барах и клубах Пхукет-Тауна. Выбор официальных лиц предсказуемо пал на улицу Chanachaoren Rd., участок которой от рынка Expo до кольцевой развязки с морскими коньками является популярным местом ночной жизни среди тайцев.

3 Июня 2022, 04:12 PM
В барах Пхукет-Тауна провели проверку на предмет соблюдения мер по защите от коронавируса. Фото: РРНО

В барах Пхукет-Тауна провели проверку на предмет соблюдения мер по защите от коронавируса. Фото: РРНО

В барах Пхукет-Тауна провели проверку на предмет соблюдения мер по защите от коронавируса. Фото: РРНО

В барах Пхукет-Тауна провели проверку на предмет соблюдения мер по защите от коронавируса. Фото: РРНО

В барах Пхукет-Тауна провели проверку на предмет соблюдения мер по защите от коронавируса. Фото: РРНО

В барах Пхукет-Тауна провели проверку на предмет соблюдения мер по защите от коронавируса. Фото: РРНО

В барах Пхукет-Тауна провели проверку на предмет соблюдения мер по защите от коронавируса. Фото: РРНО

В барах Пхукет-Тауна провели проверку на предмет соблюдения мер по защите от коронавируса. Фото: РРНО

В барах Пхукет-Тауна провели проверку на предмет соблюдения мер по защите от коронавируса. Фото: РРНО

В барах Пхукет-Тауна провели проверку на предмет соблюдения мер по защите от коронавируса. Фото: РРНО

В барах Пхукет-Тауна провели проверку на предмет соблюдения мер по защите от коронавируса. Фото: РРНО

В барах Пхукет-Тауна провели проверку на предмет соблюдения мер по защите от коронавируса. Фото: РРНО

В барах Пхукет-Тауна провели проверку на предмет соблюдения мер по защите от коронавируса. Фото: РРНО

В барах Пхукет-Тауна провели проверку на предмет соблюдения мер по защите от коронавируса. Фото: РРНО

В барах Пхукет-Тауна провели проверку на предмет соблюдения мер по защите от коронавируса. Фото: РРНО

В барах Пхукет-Тауна провели проверку на предмет соблюдения мер по защите от коронавируса. Фото: РРНО

В барах Пхукет-Тауна провели проверку на предмет соблюдения мер по защите от коронавируса. Фото: РРНО

В барах Пхукет-Тауна провели проверку на предмет соблюдения мер по защите от коронавируса. Фото: РРНО

В барах Пхукет-Тауна провели проверку на предмет соблюдения мер по защите от коронавируса. Фото: РРНО

В барах Пхукет-Тауна провели проверку на предмет соблюдения мер по защите от коронавируса. Фото: РРНО

Ревизоров, отправившихся на инспекцию вечером 2 июня, возглавил вице-губернатор Пичет Панапонг. Сперва он провел смотр сил возле Expo, а затем вместе с сотрудниками полиции и местного офиса Минздрава (РРНО) отправился по питейным заведениям.

Как указала PR-служба провинции Пхукет, ревизоры проверяли соблюдение барами и клубами правил Thai Stop COVID 2 Plus (TSC 2+), которые предполагают, в частности, полную вакцинацию всего персонала развлекательных заведений, обязательные проверки температуры тела у работников и посетителей, соблюдение мер социального дистанцирования, ношение масок, качество вентиляции в помещениях.

В отчете PPHO особо отмечен вопрос обеспечения вентиляции, однако сама инспекция прошла на фоне резонансной «отмены» масочного режима с 1 июня, которая сама была «отменена» приказом губернатора от 2 числа. Жители Пхукета и СМИ были сбиты с толку распоряжением главы провинции Наронга Вунсиеу, которое можно было истолковать как фактическую отмену масочного режима (кроме ограниченного списка ситуаций), хотя власти не имели этого в виду.

В итоге вечером 2 июня губернатор был вынужден подписать новый приказ, четко формулирующий постулат о том, что маски остаются обязательными и в помещениях, и на улице («вне жилища или личного транспортного средства»). Средства индивидуальной защиты можно снять только в трех случаях:

  • Для приема пищи и питья;
  • Для проверки личности полицией или другим официальным лицом;
  • При занятиях спортом в хорошо продуваемом месте на улице, когда вокруг нет людей ближе 2 м.

 

 

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